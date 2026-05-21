जब CM सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव मिले आमने-सामने, RJD नेता ने किया प्रणाम, क्या बात हुई?

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार (21 मई, 2026) को एक ही कार्यक्रम में पहुंचे. भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित आरजेडी के प्रत्याशी सोनू कुमार राय के शपथ ग्रहण का मौका था. बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सोनू कुमार राय को शपथ दिलाई. इस दौरान जब सम्राट और तेजस्वी आमने-सामने हुए तो नजारा देखने लायक था.

प्रणाम किया… हाथ मिलाकर दी बधाई

सम्राट चौधरी और तेजस्वी के बीच चंद सेकेंड ही बात हुई. तेजस्वी यादव ने हाथ जोड़कर सम्राट चौधरी को पहले प्रणाम किया. इसके बाद दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया. तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को बधाई दी. यह सब कार्यक्रम खत्म होने के दौरान हुआ. तेजस्वी ने मीडिया से कहा कि हम लोग तो पहले एक ही दल में थे.

हालांकि जब तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान कुर्सी पर बैठे थे तो उस दौरान भी दोनों नेताओं के बीच बातें हुईं. दोनों के बीच में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह बैठे थे.

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'बैलेट से हुआ चुनाव तो नहीं टिकेगी बीजेपी'

शपथ ग्रहण समारोह के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सोनू कुमार राय भारी मतों से जीते हैं. उन्होंने कहा की नई सरकार बनने के बाद पहला चुनाव था और हमारी जीत हुई. हमने पहले भी कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए. अगर बैलेट से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकने वाली नहीं है.

दूसरी ओर शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने कहा, "मैं लगातार सवाल उठाता रहा हूं… बिहार की जनता त्रस्त हो गई है. लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन परीक्षा नहीं होती है. सरकार वादा करके मुकर जा रही है. यह लोग परीक्षा कर नहीं पा रहे हैं तब घोषणा क्यों करते हैं?"

आरजेडी नेता ने कहा कि 17 महीने में जो काम किया हमलोगों ने वह होने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि दो करोड़ महिलाओं को इन लोगों ने ठगा है. महिलाओं को दूसरी किस्त कब देंगे यह बताएं.

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