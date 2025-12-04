सदन में RJD से बोले नीतीश कुमार- अब कभी आपके साथ नहीं आएंगे, विपक्ष ने दिया तगड़ा जवाब

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज (गुरुवार) चौथा दिन है. सदन में नीतीश कुमार ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को कहा कि आप लोगों को तो बीच बीच में साथ रखे थे हम, लेकिन आप लोग गड़बड़ करने लगे तो आपको छोड़ दिए. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब कभी नहीं आएंगे आपके साथ. आप लोग गड़बड़ करते हैं.

'आपकी कौन सी बात हम लोग मानें?'

सीएम नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी की ओर से भी पलटवार किया गया. आरजेडी के सचेतक कुमार सर्वजीत ने तगड़ा जवाब देते हुए नीतीश कुमार से कहा कि आपकी कौन सी बात हम लोग मानें? आप जब हमारे साथ होते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी और बीजेपी के साथ जब आप जाते हैं तो कहते हैं कि केंद्र सरकार बिहार का सहयोग कर रही है.

नीतीश कुमार ने किया कामों का जिक्र

सदन में नीतीश कुमार ने अपने कामकाज को गिनाया. नीतीश ने कहा कि हम 20 सालों से बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं. बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. शुरू से ही बिहार में काम हो रहा, अब बिहार में डर का माहौल नहीं है. पहले कितना हिंदू-मुस्लिम में झगड़ा होता था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 के बाद कब्रिस्तान से लेकर मंदिर की घेराबंदी की गई. हम लोगों ने शिक्षा पर ध्यान दिया और कई नए स्कूलों को खोला. अब बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या 5 लाख 20 हजार हो गई है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पर भी हमने ध्यान दिया. 2006 से हॉस्पिटल में मुफ्त दवा और इलाज की व्यवस्था की गई. अब हर महीने पीएचसी में 11000 से ज्यादा मरीज आते हैं.



सीएम ने कहा कि बिहार में हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं. पीएमसीएच को 2500 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है. आईजीआईएमएस को भी 3000 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है. हमने पुल-पुलिया भी बनाया. बिहार में कहीं से भी पटना आने में महज पांच घंटा लगता है. इसको और बेहतर करने का प्रयास जारी है. बिहार में पांच एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार विधानसभा में JDU से बनाया गया डिप्टी स्पीकर, कौन हैं नरेंद्र नारायण यादव?