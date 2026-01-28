बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के बारामती जिले में हुए बुधवार (28 जनवरी, 2026) को हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार के असामयिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने कहा, "यह विमान हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और मैं इस घटना से मर्माहत हूं."

मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, "अजित पवार एक कर्मठ एवं कुशल राजनेता थे. महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अहम योगदान था. वे मृदुभाषी, बेहद मिलनसार एवं लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे. उनके निधन से न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है."

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति और उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है.

'निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक'

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने शोक जताते हुए कहा, "महाराष्ट्र के बारामती में हुई भीषण हवाई जहाज दुर्घटना में महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री एवं NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत पवार जी सहित कई लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें और शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!"

महाराष्ट्र के बारामती में हुई भीषण हवाई जहाज दुर्घटना में महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री एवं NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत पवार जी सहित कई लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है।



ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें और शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुःख को… pic.twitter.com/muawaIsUCw — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) January 28, 2026

बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा, "बारामती की मिट्टी से उठी एक आंधी आज उसी मिट्टी में शांत हो गई, इस पर विश्वास करना मुश्किल है. माननीय अजितदादा के निधन की खबर ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है. राजनीति में कठोर शब्दों वाले, जनता के बीच घुलने-मिलने वाले और अपने वचन पर अडिग रहने वाले जननेता आज हमसे बिछड़ गए. दादा, महाराष्ट्र आपको कभी नहीं भूलेगा!"

