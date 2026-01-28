बारामती विमान क्रैश में महाराष्ट्र के उपमुख्यंत्री सहित पांच लोगों की मौत हो गई है. बुधवार (28 जनवरी, 2026) की सुबह हुई इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बिहार के नेताओं ने इस घटना पर शोक जताया है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र के लिए एक दुखद घटना है. सूचना है कि क्रैश हुए विमान में अजीत पवार भी सवार थे. अगर यह सच है तो आज का दिन बहुत दुर्भाग्य का दिन है.

गिरिराज सिंह ने कहा, "यह दिल दहलाने वाली दुर्घटना है... वे केवल महाराष्ट्र सरकार के उपमुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश के जाने-माने राजनेता थे." केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "महाराष्ट्र के बारामती में विमान क्रेश हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजित पवार जी समेत 6 लोगों की मृत्यु की खबर अत्यंत हृदय विदारक है. ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और इस संकट की घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति व संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं."

#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर कहा, "... यह सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र के लिए एक दुखद घटना है। सूचना है कि क्रैश हुए विमान में अजीत पवार जी भी सवार थे। अगर यह सच है तो आज का दिन बहुत दुर्भाग्य का दिन है... यह दिल… pic.twitter.com/XBZAyoot5j — ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2026

'परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं'

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "मर्माहत करने वाली इस पीड़ादायक खबर से स्तब्ध हूं. अजित पवार जी को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि. अपार दुख व पीड़ा की इस घड़ी में समस्त पवार परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं."

मर्माहत करने वाली इस पीड़ादायक खबर से स्तब्ध हूँ .. अजित पवार जी को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि .. अपार दुःख व् पीड़ा की इस घड़ी में समस्त पवार परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं 🙏 pic.twitter.com/Y8IvC5eylP — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 28, 2026

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी सहित चार लोगों के असामयिक निधन की खबर अत्यंत हृदयविदारक है. दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि एवं शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनां. ॐ शांति."

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी जताया दुख

विमान हादसे पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी दुख जताया है. उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री एवं NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजित पवार जी सहित अन्य लोगों के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है. इस कठिन और पीड़ादायक समय में उनके परिवार एवं समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें. शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें. विनम्र श्रद्धांजलि. ॐ शांति."

यह भी पढ़ें- बिहार के 18 नेताओं की सुरक्षा में फेरबदल, लिस्ट में गिरिराज सिंह से लेकर नितिन नवीन तक शामिल

