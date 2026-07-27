NEET आंदोलन: सम्राट सरकार झुकी! छात्रों पर हुए केस वापस

नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) में हुए आंदोलन के बाद अब बिहार सरकार (Bihar Government) की ओर से आदेश जारी हुआ है कि इस मामले में दर्ज सारे केस वापस लिए जाएंगे. साथ ही जो लोग जेल में गए हैं उन्हें छोड़ा जाएगा. इतना ही नहीं, इन मामलों में भविष्य में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी इसका भी भरोसा दिया गया है.

सोमवार (27 जुलाई, 2026) की शाम यह आदेश जारी हुआ. बिहार सरकार के गृह विभाग के सचिव छत्रनील सिंह की ओर से यह आदेश पत्र जारी किया गया है.

आदेश में क्या कुछ भरोसा दिया गया?

जारी ऑर्डर में कहा गया कि NEET/UG परीक्षाओं में कथित अनियमतताओं के संदर्भ में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर बिहार सरकार की ओर से आश्वासन दिए जाते हैं कि दिनांक 26 जुलाई की संध्या छह बजे से पहले तक बिहार के किसी भी हिस्से में इस विरोध-प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार कोई भी दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक अथवा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी.

भविष्य में नहीं होगी कोई कार्रवाई

आदेश पत्र में कहा गया कि उक्त प्रतिरोध के दौरान 26 जुलाई की संध्या छह बजे के पूर्व व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद या कारण बताओ नोटिस को वापस लेने के लिए विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी. 26 जुलाई की संध्या छह बजे के पूर्व दर्ज सभी कांडों में गिरफ्तार एवं निरोधित सभी व्यक्तियों को शीघ्र मुक्त किया जाएगा.

साथ ही यह भी कहा गया है कि 26 जुलाई की संध्या छह बजे के पूर्व दर्ज कांडों में कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्रवाई कांडों में नामित व्यक्तियों के विरूद्ध भविष्य में भी नहीं, की जाएगी. सम्राट सरकार की ओर से जारी इस आदेश से छात्रों को राहत मिली है.

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बिहार में करीब 355 लोग गए हैं जेल

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन के बाद बिहार में लगभग 355 लोग जेल भेजे गए हैं. यह आंकड़ा पुलिस मुख्यालय की ओर से ही जारी किया गया है. इसी प्रदर्शन में जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख और लालू के बेटे तेज प्रताप यादव भी जेल में हैं.

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