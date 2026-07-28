बेगुसराय शेल्टर होम से 5 नाबालिग लड़कियां गायब, तलाश जारी

बिहार के बेगुसराय जिले से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक घटना सामने आई है. यहां रतनपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक सरकारी गर्ल्स शेल्टर होम से पांच नाबालिग लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं. इस घटना से प्रशासन में दहशत फैल गई है और पुलिस ने गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

अधिकारियों के अनुसार, पांचों लड़कियों के लापता होने का पता रविवार सुबह चला, जिसके बाद आश्रय गृह अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बेगुसराय भर में अलर्ट जारी किया. पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनीष ने स्थिति का जायजा लेने के लिए स्वयं आश्रय गृह का दौरा किया.

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एसपी ने वार्डन और कर्मचारियों से की पूछताछ

एसपी ने वार्डन और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की ताकि यह पता लगाया जा सके कि लड़कियां परिसर से बाहर कैसे निकलीं और क्या इसमें कोई साजिश या संलिप्तता थी. पुलिस ने लापता नाबालिगों की तलाश के लिए विशेष जांच दल गठित किए हैं. जिले और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी है, साथ ही आश्रय गृह और आसपास के क्षेत्रों से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि संभावित सुराग मिल सकें.

जांच के तहत जांचकर्ता तकनीकी निगरानी और डिजिटल साक्ष्यों का भी सहारा ले रहे हैं. जिला पुलिस जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति के समन्वय से काम कर रही है.रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और अन्य उन स्थानों पर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है, जहां लड़कियों के आने-जाने की संभावना है.

मामले की जांच में जुटा प्रशासन

अधिकारियों ने कहा कि पांचों नाबालिगों की सुरक्षित बरामदगी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही, अपहरण या सुनियोजित पलायन सहित हर संभव पहलू की जांच की जा रही है. अभी तक लड़कियों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है.

इस घटना ने आश्रय गृह की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस अधिकारियों ने भरोसा जताया है कि लापता लड़कियों का जल्द पता लगा लिया जाएगा और आश्वासन दिया है कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी. जांच जारी है.

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