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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबेगुसराय शेल्टर होम से 5 नाबालिग लड़कियां गायब, तलाश जारी

बेगुसराय शेल्टर होम से 5 नाबालिग लड़कियां गायब, तलाश जारी

Begusarai Girls Missing: बिहार में बेगुसराय के आश्रय गृह से 5 नाबालिग लड़कियों के लापता होने से हड़कंप मच गया है. इस खबर के आते ही प्रशासन हड़कंप मच गया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Jul 2026 07:16 AM (IST)
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बिहार के बेगुसराय जिले से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक घटना सामने आई है. यहां रतनपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक सरकारी गर्ल्स शेल्टर होम से पांच नाबालिग लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं. इस घटना से प्रशासन में दहशत फैल गई है और पुलिस ने गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

अधिकारियों के अनुसार, पांचों लड़कियों के लापता होने का पता रविवार सुबह चला, जिसके बाद आश्रय गृह अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बेगुसराय भर में अलर्ट जारी किया. पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनीष ने स्थिति का जायजा लेने के लिए स्वयं आश्रय गृह का दौरा किया. 

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एसपी ने वार्डन और कर्मचारियों से की पूछताछ

एसपी ने वार्डन और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की ताकि यह पता लगाया जा सके कि लड़कियां परिसर से बाहर कैसे निकलीं और क्या इसमें कोई साजिश या संलिप्तता थी. पुलिस ने लापता नाबालिगों की तलाश के लिए विशेष जांच दल गठित किए हैं. जिले और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी है, साथ ही आश्रय गृह और आसपास के क्षेत्रों से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि संभावित सुराग मिल सकें.

जांच के तहत जांचकर्ता तकनीकी निगरानी और डिजिटल साक्ष्यों का भी सहारा ले रहे हैं. जिला पुलिस जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति के समन्वय से काम कर रही है.रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और अन्य उन स्थानों पर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है, जहां लड़कियों के आने-जाने की संभावना है. 

मामले की जांच में जुटा प्रशासन

अधिकारियों ने कहा कि पांचों नाबालिगों की सुरक्षित बरामदगी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही, अपहरण या सुनियोजित पलायन सहित हर संभव पहलू की जांच की जा रही है. अभी तक लड़कियों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है. 

इस घटना ने आश्रय गृह की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस अधिकारियों ने भरोसा जताया है कि लापता लड़कियों का जल्द पता लगा लिया जाएगा और आश्वासन दिया है कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी. जांच जारी है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 07:16 AM (IST)
Tags :
Bihar Police Begusarai News BIHAR NEWS
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