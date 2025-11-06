हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारWatch: RJD समर्थकों को वोट देने से रोका जा रहा? रोहिणी आचार्य बोलीं- 'धांधली के हथकंडे…'

Watch: RJD समर्थकों को वोट देने से रोका जा रहा? रोहिणी आचार्य बोलीं- 'धांधली के हथकंडे…'

Bihar Election Phase 1 Voting: आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा है कि दानापुर में नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है. चुनाव आयोग को टैग कर लिखा है कि इसकी पड़ताल कीजिए.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Updated at : 06 Nov 2025 12:41 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के पहले चरण का आज (गुरुवार) मतदान है. 18 जिलों में 121 सीटों पर वोटिंग है. इस बीच पटना से एक वीडियो सामने आया है जिसे आरजेडी प्रवक्ता और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर शेयर किया है. आरोप है कि आरजेडी समर्थकों को वोटिंग देने से रोकने की कोशिश की गई है. हालांकि इसकी पुष्टि एबीपी न्यूज़ नहीं करता है.

रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा है, "मतदान को प्रभावित करने के लिए वोट चोरों की कारस्तानी - धांधली के हथकंडे जारी हैं... बदलाव की जंग है, इसलिए अंतिम पल तक बूथ पर टिके रह कर सतर्क रहना निहायत जरूरी है. मतदान की प्रक्रिया को हिंसक बनाने की विरोधियों की नापाक मंशा को धैर्य व शांतिपूर्ण तरीके से नाकाम कर मतदान की गति को बरकरार रखते हुए भारी संख्या में बदलाव के लिए मतदान हो, ये सुनिश्चित करना है."

आरजेडी ने चुनाव आयोग को संज्ञान लेने को कहा

आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने वीडियो को शेयर कर लिखा है, "दानापुर में नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है! मतदाताओं का आरोप है कि पुलिस नाव को बूथ पर नहीं जाने दे रही है. के. चू. आ. क्या इस मामले का संज्ञान लेकर अपनी निष्पक्षता दिखाएगी?" चुनाव आयोग को टैग कर लिखा है कि इसकी पड़ताल कीजिए.

फर्जी मतदान के लिए दूसरे राज्यों से लाए गए लोग?

रोहिणी आचार्य ने एक और वीडियो शेयर किया है. वीडियो करनाल (हरियाणा) स्टेशन का बताया जा रहा है. ट्रेन में कुछ लोग बीजेपी का पट्टा लटकाए बैठे हैं. उनका कहना है कि वो बिहार में वोट देने के लिए जा रहे हैं. बीजेपी ने टिकट कटवाया है. इस वीडियो को रोहिणी ने शेयर किया है और लिखा है, "जनमत का हरण, हेराफेरी कर ही भाजपा - एनडीए सत्ता में बनी रहती है. फर्जी मतदान करने - कराने के लिए भाजपा शासित दूसरे राज्यों से लोगों को लाया गया है. ये सीधे तौर पर भाजपा - एनडीए की हार की हताशा को दर्शाता है."

यह भी पढ़ें- PHOTOS: लालू परिवार ने डाला वोट, राजश्री यादव भी दिखीं, तेजस्वी बोले- रोजगार के लिए वोट करिए

Published at : 06 Nov 2025 12:38 PM (IST)
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
स्पोर्ट्स
वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting: वोट डालने पहुंचा Lalu Yadav का परिवार, Rabri Devi को सुन तेजस्वी चौंके !
Bihar Election 2025 Phase 1 Voting : वोट डालने से पहले Khesari ने जो कहा वो सुन सब चौंक गए !
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वो अद्भुत हैं
Bihar Election 2025 Voting : इन बड़े नेताओं की किस्मत आज EVM में हो जाएगी कैद । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: पहले चरण में इन चर्चित चेहरों और बाहुबलियों की किस्मत दांव पर !
टॉप रील्स
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
स्पोर्ट्स
बॉलीवुड
जनरल नॉलेज
ब्यूटी
हेल्थ
