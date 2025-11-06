एक्सप्लोरर
PHOTOS: लालू परिवार ने डाला वोट, राजश्री यादव भी दिखीं, तेजस्वी बोले- रोजगार के लिए वोट करिए
Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: पहले चरण के तहत 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है. शाम तक वोटिंग होगी. वोट के लिए सुबह से मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है.
(वोट डालने के बाद लालू परिवार ने शेयर की तस्वीर)
Published at : 06 Nov 2025 10:05 AM (IST)
बिहार
PHOTOS: लालू परिवार ने डाला वोट, राजश्री यादव भी दिखीं, तेजस्वी बोले- रोजगार के लिए वोट करिए
बिहार
