PHOTOS: लालू परिवार ने डाला वोट, राजश्री यादव भी दिखीं, तेजस्वी बोले- रोजगार के लिए वोट करिए

रोहिणी आचार्य ने तस्वीर शेयर कर एक्स पर लिखा, "बदलेगा बिहार, बदलें सरकार, बिहार की जागरूक जनता जनार्दन से करबद्ध अनुरोध है कि बिहार बदलने हेतु राष्ट्रीय जनता दल- महागठबंधन/इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में सक्रियता से, आगे आ कर, बढ़-चढ़कर मतदान करें और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई के प्रण वाली तेजस्वी सरकार का आना सुनिश्चित करें."