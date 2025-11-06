PHOTOS: लालू परिवार ने डाला वोट, राजश्री यादव भी दिखीं, तेजस्वी बोले- रोजगार के लिए वोट करिए

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारPHOTOS: लालू परिवार ने डाला वोट, राजश्री यादव भी दिखीं, तेजस्वी बोले- रोजगार के लिए वोट करिए

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: पहले चरण के तहत 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है. शाम तक वोटिंग होगी. वोट के लिए सुबह से मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 06 Nov 2025 10:13 AM (IST)
(वोट डालने के बाद लालू परिवार ने शेयर की तस्वीर)

1/7
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के पहले चरण के तहत 18 जिलों की 121 सीटों पर आज (गुरुवार) मतदान हो रहा है. शाम तक वोटिंग होगी. मतदान केंद्रों पर वोट देने के लिए सुबह से मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है. शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कर्मी जुटे हैं.
2/7
पटना में लालू परिवार ने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला. लालू यादव, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव, मीसा भारती ने तस्वीरें शेयर की हैं. एक फोटो में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव भी नजर आ रही हैं. उन्होंने भी वोट दिया है.
3/7
रोहिणी आचार्य ने तस्वीर शेयर कर एक्स पर लिखा,
"बदलेगा बिहार, बदलें सरकार, बिहार की जागरूक जनता जनार्दन से करबद्ध अनुरोध है कि बिहार बदलने हेतु राष्ट्रीय जनता दल- महागठबंधन/इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में सक्रियता से, आगे आ कर, बढ़-चढ़कर मतदान करें और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई के प्रण वाली तेजस्वी सरकार का आना सुनिश्चित करें."
4/7
फोटो शेयर कर मीसा भारती ने एक्स के जरिए कहा,
"इस बार मतदान सरकारी नौकरी और रोजगार के लिए! इस बार मतदान नए बिहार के लिए!"
5/7
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एनडीए पर हमला किया है. उन्होंने वोट के बाद एक्स पर तस्वीर शेयर कर लिखा,
"तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी. 20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है."
6/7
उधर राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया है. वोट डालने पहुंचीं राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को शुभकामनाएं हैं. बता दें कि दोनों बेटे चुनावी मैदान में हैं.
7/7
वहीं तेजस्वी यादव ने एक्स पर तस्वीर शेयर कर लिखा,
"बदलाव के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, विकास के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य एवं विधि व्यवस्था तथा नौकरी और रोजगार के लिए वोट करिए."
Published at : 06 Nov 2025 10:05 AM (IST)
Elections 2025 Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS

