हिंदी न्यूज़राज्यबिहारललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज

ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोकामा में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थन में रोड शो किया था. रोड शो के लिए महज 10 गाड़ियों की इजाजत थी.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 06:48 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर सोमवार (03 नवंबर, 2025) को मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक रोड शो के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है. पटना पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पटना पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोकामा में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थन में रोड शो किया था. इस दौरान प्रचार में अनुमति से अधिक संख्या में वाहनों का उपयोग किया गया, जिसे चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया.

पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा निगरानी

पटना पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने हेतु पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है. इसी कड़ी में सोमवार को मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान निर्धारित संख्या से अधिक वाहनों का उपयोग पाए जाने पर संबंधित वाहनों को रोका गया एवं जांच की गई. अनुमति के अनुरूप वाहनों को छोड़ते हुए, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है.

एक नवंबर की रात अनंत सिंह की हुई थी गिरफ्तारी

आपको बताते चलें, दुलारचंद यादव की हत्या मामले में मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में हैं. एक नवंबर की देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई थी. ऐसे में अनंत सिंह की अनुपस्थिति में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है. इसी कड़ी में वह चुनाव प्रचार करने मोकामा पहुंचे. उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे. दोनों नेताओं ने रोड शो किया, जिसके लिए महज 10 गाड़ियों की इजाजत थी, लेकिन काफिले में अधिक गाड़ियां शामिल थीं.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरण में वोटिंग होगी. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. 14 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें- 'एक-एक व्यक्ति अनंत सिंह बनके चुनाव लड़े', 'छोटे सरकार' के समर्थन में गरजे ललन सिंह

Published at : 04 Nov 2025 06:45 AM (IST)
