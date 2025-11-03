'एक-एक व्यक्ति अनंत सिंह बनके चुनाव लड़े', 'छोटे सरकार' के समर्थन में गरजे ललन सिंह

दुलारचंद यादव मौत मामले में जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. उनके जेल जाने के बाद अब उनके समर्थन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान सोमवार (03 नवंबर, 2025) को मोकामा में सभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया. कहा कि हम सबों का दायित्व है कि एक-एक व्यक्ति अनंत सिंह बनके चुनाव लड़े.

ललन सिंह ने कहा, "टाल में घटना हुई… घटना के बाद कई तरह के वीडियो आए. उस वीडियो को हम सबों ने देखा है. आप लोग भी देखे होंगे. इस घटना की साजिश रची गई है. साजिश के तहत यह घटना कराई गई ताकि यहां से जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं… आपके विधायक रहे हैं अनंत बाबू वो अंदर चले जाएं… जेल में चले जाएं. अनंत बाबू ने नीतीश कुमार के कानून का सम्मान किया. सम्मान करके आज वो हम लोगों के बीच में नहीं हैं. जब हम लोगों के बीच में नहीं हैं तो हम सबों का दायित्व है कि एक-एक व्यक्ति अनंत सिंह बनके चुनाव लड़े."

जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा, "एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेदारी कम थी. आज वो नहीं हैं तो हमने आज से मोकामा के चुनाव की कमान संभाल ली है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आज के बाद चुनाव में एक-एक आदमी अपने को अनंत सिंह मानकर चुनाव लड़े. इतना भारी मतों से विजयी बनाएं कि साजिश कराने वाले का मुंह काला हो जाए."

'साजिश करने वाले लोग उचित जगह पर पहुंच जाएंगे'

दुलारचंद यादव मामले को लेकर ललन सिंह ने कहा कि पुलिस की जांच भी चल रही है. आज हमने अखबार में देखा है डीजीपी का बयान है, पुलिस अधिकारियों का बयान है, हम समझते हैं नीतीश कुमार के कानून का राज है. पुलिस की जांच में सच्चाई उजागर होगा और सभी साजिश करने वाले लोग उचित जगह पर पहुंच जाएंगे.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आज कोई भाषण नहीं दूंगा. आग्रह करने आया हूं कि कमान संभाल लीजिए. सब लोग फैल जाइए और मोकामा विधानसभा को अनंतमय कर दीजिए. अनंत बाबू जीतेंगे तो नीतीश कुमार का हाथ मजबूत होगा.

