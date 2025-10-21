बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर नामांकन हो चुका है. समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के लिए कुल 108 उम्मीदवार मैदान में हैं. बीते सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने यह जानकारी दी. मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार एवं नोडल पदाधिकारी सह नजारत उप समाहर्ता रजनीश कुमार राय भी उपस्थित थे.

दूसरी ओर जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर 15 से अधिक प्रत्याशी नहीं हैं. ऐसे में एक ही ईवीएम से वोटिंग कराई जाएगा. दलसिंहसराय के अवर निर्वाचन पदाधिकारी रवि रंजन कुमार ने कहा कि एक बैलेट में 15 प्रत्याशी और एक नोटा का बटन है. जहां 16 से अधिक उम्मीदवार नहीं होंगे तो एक बैलेट का ही उपयोग किया जायेगा. 16 से अधिक प्रत्याशी रहने पर दो बैलेट का उपयोग होगा.

तीन उम्मीदवारों ने वापस लिया नाम

समस्तीपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में नामांकन से लेकर नाम वापसी तक की प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई. सरायरंजन से तीन उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए. नाम वापस लेने वालों में राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के इंद्रजीत कुमार, समता पार्टी के शंभू प्रसाद सिंह और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के अमित कुमार झा शामिल हैं.

किस सीट से कितने प्रत्याशी, लिस्ट देखें

131- कल्याणपुर: 8 प्रत्याशी

132- वारिसनगर: 13 प्रत्याशी

133- समस्तीपुर: 12 प्रत्याशी

134- उजियारपुर: 15 प्रत्याशी

135- मोरवा: 9 प्रत्याशी

136- सरायरंजन: 8 प्रत्याशी

137- मोहिउद्दीननगर: 12 प्रत्याशी

138- विभूतिपुर: 14 प्रत्याशी

139- रोसड़ा: 6 प्रत्याशी

140- हसनपुर: 11 प्रत्याशी

जिलाधिकारी ने बताया कि सभी योग्य अभ्यर्थियों को चुनाव चिह्न (सिंबल) आवंटित करने की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था की गई है. उन्होंने जिलेवासियों से लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक एवं निर्भिक होकर मतदान करने की अपील की है.

