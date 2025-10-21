RJD का ऐसा प्रत्याशी जो चुनाव के लिए जुटा रहा 'चंदा', तेजस्वी यादव ने क्यों जताया भरोसा?

सहरसा जिले की महिषी विधानसभा सीट से आरजेडी ने गौतम कृष्ण को इस बार टिकट दिया है. हालांकि चुनाव लड़ने के लिए गौतम कृष्ण के पास पैसे नहीं हैं. यही वजह है कि वे लोगों से मदद मांग रहे हैं. उनकी ओर से सोशल मीडिया के जरिए अपील की गई है और अकाउंट नंबर भी शेयर किया गया है. अब गौतम कृष्ण की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.

चंदा के पैसे से ही लड़ना है चुनाव

आर्थिक मदद को लेकर आरजेडी के प्रत्याशी डॉ. गौतम कृष्ण ने कहा, "मैं एक गरीब कार्यकर्ता का बेटा हूं. मेरी आर्थिक स्थिति उस रूप में नहीं है. मैं चंदा का पैसा इकट्ठा कर चुनाव लड़ना चाहता हूं. इसमें सब लोगों का सहयोग चाहता हूं." उन्होंने आगे कहा, "अगर कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर आए और कहे कि मैं पूंजीपति हूं, पैसे वाला हूं, आपको पैसा देकर चुनाव लड़वाना चाहता हूं तो मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करना चाहूंगा कि ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि चंदा मुझे चंदा के रूप में चाहिए."

'100… 50, 200… 500 से ज्यादा नहीं'

आरजेडी प्रत्याशी गौतम कृष्ण लोगों से विनती करते हुए कह रहे हैं, "अगर आप चंदा देना चाहते हैं तो 100, 50, 200 या 500 से ज्यादा मत दीजिए. ज्यादा पैसे का चंदा चंदा नहीं कहलाता है वह घूस कहलाता है. मुझे 10 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार का चंदा नहीं चाहिए. मुझे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये चाहिए. बहुत हो तो 500 चाहिए."

2020 में भी आरजेडी ने गौतम को दिया था टिकट

बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी महिषी सीट से गौतम कृष्ण को आरजेडी ने टिकट दिया था. वे चुनाव लड़े थे दो दूसरे नंबर पर रहे थे. हालांकि वोट में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहा था. जेडीयू के प्रत्याशी गुंजेश्वर शाह को जहां 66,316 वोट मिले थे वहीं गौतम कृष्ण को 64,686 मत मिले थे. शायद यही वजह है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने अपने मजबूत प्रत्याशी को इस बार भी मौका दिया है.

यह भी पढ़ें- Bihar Elections 2025: 'जिन विधायकों का टिकट कटा…', RJD का बड़ा बयान, JMM को भी 'समझाया'