बिहार के सीतामढ़ी में गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया. इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि एक-दो दिन पहले ही तेजस्वी यादव की पार्टी की एक सार्वजनिक सभा में एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र बामुश्किल 6-7 साल रही होगी, उसके हाथ में माइक पकड़ा कर उससे बुलवाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम लोगों के हाथों में कट्टा होगा. मैं छोटे बच्चे को कोई दोष नहीं देना चाहता हूं. यह है उस राजनीतिक पार्टी की संस्कृति.

आरजेडी को निशाने पर लेते हुए सभा में आए लोगों से राजनाथ सिंह ने कहा, "आज भी उन लोगों के मन में यही बात बनी हुई है... क्या आरजेडी फिर से इस बिहार में वैसे ही हालात पैदा करना चाहती है?"

बिहार में गुंडाराज था: राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह ने आरजेडी के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा, "बिहार में गुंडाराज था. हालात ऐसे थे कि व्यक्ति शाम के पांच बजे के बाद सड़क पर चलता था तो उसके मन में डर रहता था कि मैं सुरक्षित लौट पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आज आप कहीं बाहर जाएंगे तो डंके की चोट पर कहेंगे kf चलिए न देख लीजिए एनडीए का बिहार. हमारा विकसित बिहार."

राजनाथ सिंह ने किस बच्चे की बात की?

राजनाथ सिंह ने जिस बच्चे और कट्टा का जिक्र किया उसका वीडियो बीजेपी नेता अजय आलोक ने अपने एक्स पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, "ये महिला आरजेडी की उम्मीदवार हैं, मंच से छोटे बच्चे से कट्टा और गोली की बात बुलवा रही हैं. यही संस्कृति बच्चों को आरजेडी और तेजस्वी भैया देते हैं. बिहार की जनता जानती हैं इन भेड़ियो को मौका मिलते ही नोच लेंगे."

ये महिला आरजेडी की उम्मीदवार हैं , मंच से छोटे बच्चे से कट्टा और गोली की बात बुलवा रही हैं , यही संस्कृति बच्चों को आरजेडी और तेजस्वी भैया देते हैं । बिहार की जनता जानती हैं इन भेड़ियो को - मौका मिलते ही नोच लेंगे । pic.twitter.com/Q6DSaaYfBk — Dr Ajay Alok (@alok_ajay) November 5, 2025

