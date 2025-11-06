Watch: 'तिवारी हो यार...', मतदान केंद्र पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने पुलिसकर्मी को क्यों हड़काया?
Bihar Election Phase 1 Voting: पटना के मनेर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र का पूरा मामला है. भाई वीरेंद्र आरजेडी के टिकट पर मनेर से चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट से वो अभी विधायक भी हैं.
बिहार में आज (गुरुवार) पहले चरण का मतदान हो रहा है और विधानसभा चुनाव (2025) के बीच पटना के मनेर क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है जो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का है. वीडियो में दिख रहा है कि भाई वीरेंद्र मतदान केंद्र पर एक पुलिसकर्मी को हड़का रहे हैं.
दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि मतदान केंद्र पर ये पुलिसकर्मी गेट पर ही पर्चा चेक कर रहा था. इसके बाद वो अंदर जाने दे रहा था. इस दौरान जब एक महिला मतदाता को पुलिसकर्मी ने रोका तो भाई वीरेंद्र ने कहा, "जाने दीजिए… आप चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा अंदर… यहां आए हैं आप बीजेपी का काम करने के लिए… तिवारी हो यार…"
बिहार चुनाव : मतदान के दौरान भड़के RJD विधायक भाई वीरेंद्र, दारोगा से हुई कहासुनी @AshishSinghLIVE | https://t.co/smwhXUROiK #BiharResultsOnABP #BiharElection2025 #Bihar #Elections #Voting pic.twitter.com/hFb4wPxzyi— ABP News (@ABPNews) November 6, 2025
बता दें कि भाई वीरेंद्र आरजेडी के टिकट पर मनेर से चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट से वो अभी विधायक भी हैं. कुछ महीने पहले भाई वीरेंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पंचायत सचिव से फोन पर बात कर रहे थे. एक बार फिर भाई वीरेंद्र चर्चा में आ गए हैं.
भाई वीरेंद्र ने इस पर क्या कुछ कहा?
मीडिया से बातचीत में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, "जनता सरकार बदलने के लिए तैयार है. महागठबंधन की सरकार बनेगी. हर जगह से अच्छी खबर आ रही है लेकिन प्रशासन जो है उसको पर्चा चेक करने का पावर नहीं है. वो भी हमारे मतदाताओं का पर्चा चेक कर रहा है. एक तिवारी है… कोई जमादार है… इसको चेक करने का पावर है क्या…? इसको चेक करने का पावर नहीं है, इसलिए मैंने कहा मैं रिपोर्ट करूंगा." एक सवाल पर कहा कि निश्चित रूप से ये मतदाताओं को रोकने का प्रयास है. उधर ऐसा करने वाले पुलिसकर्मी का कहना था कि सिस्टम पदाधिकारी ने उन्हें चेक करने के लिए कहा था.
