बिहार विधानसभा चुनाव (2025) से पहले महागठबंधन और एनडीए की ओर से नेता बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं. दोनों गठबंधन की ओर से घोषणा पत्र को भी जारी कर दिया गया है. इस बीच महागठबंधन को लेकर खबर है कि सरकार बनने पर चार-चार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं.

महागठबंधन से तेजस्वी यादव (ओबीसी) मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं जबकि मुकेश सहनी (ईबीसी) डिप्टी सीएम के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं. इसी के साथ महागठबंधन को अब दलित, मुस्लिम और सवर्ण समाज के बीच नुकसान का डर सता रहा है.

महागठबंधन में लगभग हो चुका है फैसला

सूत्रों के मुताबिक, महागठबंधन ने विचार किया है कि ईबीसी से मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम बनेंगे ही साथ ही मुस्लिम, दलित और सवर्ण समाज से भी तीन और डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे. महागठबंधन इसकी घोषणा कब करेगा इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति जरूर है क्योंकि एक तबके को लगता है कि एक साथ 4 डिप्टी सीएम की घोषणा से सत्ता के लालची होने का आरोप भी लग सकता है. इसलिए ऐलान कब हो इस पर मंथन जारी है, लेकिन फैसला तकरीबन हो चुका है.

इसके बावजूद नेताओं और प्रवक्ताओं को इस सैद्धांतिक फैसले पर सकारात्मक जवाब देने को कह दिया गया है. सूत्रों की मानें तो खुद तेजस्वी भी सवाल आने पर इसके बारे में सकारात्मक जवाब दे सकते हैं.

बता दें कि अभी एनडीए की सरकार है और दो-दो उपमुख्यमंत्री हैं. दोनों बीजेपी से हैं. एक सम्राट चौधरी तो दूसरा विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है. अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाद सरकार किसकी बनती है और कितने डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं. फिलहाल महागठबंधन में चार-चार डिप्टी सीएम को लेकर तैयारी जारी है. अगर सरकार बनती है तो पता चलेगा कि वीआईपी के मुकेश सहनी के अलावा और किसे-किसे मौका मिलता है.

