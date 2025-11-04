'सरकार बनने पर 14 जनवरी को खाते में डाले जाएंगे 30 हजार रुपये', तेजस्वी यादव का ऐलान
Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 'माई बहिन मान' योजना को लेकर हर महिला उत्साहित है. महिलाओं का कहना है कि इससे उनको आर्थिक मजबूती मिलेगी.
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार (04 नवंबर, 2025) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस मौके पर तेजस्वी ने कहा कि पहले चरण के मतदान का प्रचार आज थम जाएगा, पूरा मूड महागठबंधन के पक्ष में है. हम जगह-जगह गए हैं, महिलाओं से बातचीत हुई है. 'माई बहिन मान' योजना को लेकर हर महिला उत्साहित है. महिलाओं का कहना है कि इससे उनको आर्थिक मजबूती मिलेगी.
तेजस्वी ने ऐलान किया कि सरकार बनते ही मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को इस योजना के तहत एक साल का 30 हजार रुपया माताओं-बहनों के खाते में डालने का वे काम करेंगे. जो जीविका दीदियां हैं उन्हें स्थायी किया जाए. मानदेय बढ़ाया जाएगा. सभी दीदियों के लिए पांच लाख तक का बीमा हम लोग करने जा रहे हैं.
'ओल्ड पेंशन स्कीम को किया जाएगा लागू'
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने किसानों के हित की बात की. कहा कि एमएसपी पर किसानों को भुगतान नहीं किया जाता है, सरकार बनते ही किसानों को हम लोग धान पर 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के तौर पर देंगे. 400 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं पर बोनस देंगे. किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त में देंगे.
#WATCH पटना(बिहार): राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, "माई-बहन मान योजना के तहत 14 जनवरी को एक साल का यानी 30,000 रुपए सीधे खातों में डालेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों का होम कैडर से 70 किलोमीटर की दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे।" pic.twitter.com/QSlT68qJOE— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 4, 2025
पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि का दर्जा
आरजेडी नेता ने कहा कि अभी सरकार 55 पैसा प्रति यूनिट बिजली पर ले रही है, उसको जीरो कर दिया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि जो भी पैक्स अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, उनको जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा. पैक्स अध्यक्षों को मानदेय भुगतान करने का भी विचार हमारी सरकार करेगी. तेजस्वी ने यह भी कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों का होम कैडर से 70 किलोमीटर की दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे.
