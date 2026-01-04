हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: झूठी शान की खातिर मासूम बेटी को मार डाला, बांका में वकील पिता ने रची ऑनर किलिंग की साजिश

बिहार: झूठी शान की खातिर मासूम बेटी को मार डाला, बांका में वकील पिता ने रची ऑनर किलिंग की साजिश

Banka Murder Case: बिहार के बांका में पुलिस ने ऑनर किलिंग का खुलासा कर लिया है. जहां वकील पिता ने झूठी शान में बेटी की हत्या कर दी. हत्या का खुलासा एफएसएल जांच और कॉल रिकॉर्डिंग से उजागर हुआ.

By : कुमुद रंजन राव, बांका | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 04 Jan 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के बांका में रिश्तों का खून कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बांका सदर थाना क्षेत्र के चमरैली गांव में एक अधिवक्ता पिता ने 'झूठी शान' की खातिर अपनी ही नाबालिग बेटी सुप्रिया (17 वर्ष) की बेरहमी से हत्या कर दी. हैरानी की बात यह है कि आरोपी पिता शशिभूषण झा ने खुद को बचाने के लिए कानून का सहारा लिया और बेटी के अपहरण की झूठी कहानी रची. लेकिन पुलिस की वैज्ञानिक जांच और एक फोन कॉल ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. इस मामले का उद्भेदन बांका एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने शनिवार (3 जनवरी) की संध्या की है.

पुलिस के अनुसार 2 जनवरी 2026 को परिजनों ने बांका थाना में लड़की के अपहरण की सूचना दी थी. पुलिस ने तुरंत बीएनएस के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की, लेकिन अगले ही दिन शनिवार 3 जनवरी को स्थानीय चौकीदार द्वारा सूचना मिली कि चमरैली बांध में एक लड़की का शव पड़ा है.

पिता ने बेटे के साथ मिलकर बेटी की कर दी हत्या

शव मिलने के बाद एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर एसडीपीओ अमर कुमार विश्वास के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया. एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने जब तकनीकी सर्विलांस और मैनुअल इनपुट को खंगाला, तो सुई घर वालों की तरफ ही घूमी. कड़ाई से पूछताछ में पिता और भाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

दरअसल, 1 जनवरी की रात जब सुप्रिया अपने प्रेमी शैलेश से शादी की जिद पर अड़ी थी, तब उसके पिता और भाई ने मिलकर उसका गला रेत दिया. शव को नहर में फेंकने के बाद पिता ने प्रेमी पर ही अपहरण का केस दर्ज करवा दिया, लेकिन पुलिस को घटनास्थल (घर) से मिले खून के धब्बों और एफएसएल रिपोर्ट ने शक के घेरे में ले लिया.

प्रेमी के कॉल रिकॉर्डिंग ने खोली घटना की पोल

पिता के हाथ में बंधे 'रक्षा सूत्र' (कलावा) पर लगे बेटी के खून के छींटों ने उन्हें बेनकाब कर दिया. वहीं, प्रेमी शैलेश के साथ चल रही आखिरी कॉल, जिसमें सुप्रिया की चीखें रिकॉर्ड हो गई थीं, सबसे बड़ा गवाह बनी. पुलिस ने आंगन में आम के पेड़ के नीचे छिपाया गया हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है.

हत्याकांड का उद्भेदन करने वाली टीम आरोपी से कर रही पूछताछ

पुलिस ने इस मामले में मृतका के पिता शशिभूषण झा उर्फ कवि झा (55 वर्ष) और भाई इशान कुमार (20 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वहीं इस हत्याकांड का सफल उद्भेदन करने वाली टीम में बांका एसडीपीओ अमर विश्वास के अलावे बांका सदर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय, तकनीकी शाखा प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर राकेश कुमार, सब-इंस्पेक्टर सुनील कुमार, जिबु कुमार यादव, परमानंद कांत, धर्मेंद्र कुमार, गुलशन पासवान, सुशील राज और सिपाही प्रभात व सोनू कुमार शामिल थे.

ये भी पढ़िए- पटना: RJD की महिला नेताओं का मार्च, उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति के बयान के खिलाफ प्रदर्शन

Published at : 04 Jan 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Crime Honor Killing Murder Banka News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी पीने से कई बीमार, गृहमंत्री अमित शाह ने डीएम से की बात
गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी पीने से कई बीमार, गृहमंत्री अमित शाह ने डीएम से की बात
विश्व
ट्रंप की फेवरेट और मादुरो की कट्टर विरोधी... कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें मिल सकती है वेनेजुएला की कमान?
ट्रंप की फेवरेट और मादुरो की कट्टर विरोधी... कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें मिल सकती है वेनेजुएला की कमान?
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

गुप्त रोमांस में प्रेमी पर घातक हमला
Raipur Christmas Ruckus: क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वालों के समर्थन में रैली | ABP News
Janhit: साफ पानी का दावा सिर्फ छलावा! | Shahrukh Khan IPL Controversy | Kailash Vijayvargiya
Shahrukh Khan IPL Controversy: BCCI ने शाहरुख को 'DON' बना दिया! | Indore | ABP News
Sandeep Chaudhary: 'सनातन' के ठेकेदार...देश की दिशा तय करेंगे 'सरकार? | Shahrukh Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
गुजरात
गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी पीने से कई बीमार, गृहमंत्री अमित शाह ने डीएम से की बात
गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी पीने से कई बीमार, गृहमंत्री अमित शाह ने डीएम से की बात
विश्व
ट्रंप की फेवरेट और मादुरो की कट्टर विरोधी... कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें मिल सकती है वेनेजुएला की कमान?
ट्रंप की फेवरेट और मादुरो की कट्टर विरोधी... कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें मिल सकती है वेनेजुएला की कमान?
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
विश्व
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... आखिर मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
नौकरी
SBI की इस भर्ती के लिए आवेदन करने की डेट एक्सटेंड, अब इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई
SBI की इस भर्ती के लिए आवेदन करने की डेट एक्सटेंड, अब इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ
घी वाली कॉफी क्यों बन रही है सर्दियों की सुपर ड्रिंक? जानिए इसके बड़े फायदे
घी वाली कॉफी क्यों बन रही है सर्दियों की सुपर ड्रिंक? जानिए इसके बड़े फायदे
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget