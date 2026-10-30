BPSC ने रद्द की 1711 पदों पर भर्ती, अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में असिस्टेंट प्रोफेसर (स्पेशियलिटी) के 1711 पदों पर होने वाली भर्ती रद्द कर दी है. आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया है. इस फैसले से उन उम्मीदवारों को झटका लगा है, जिन्होंने भर्ती के लिए आवेदन किया था या आवेदन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे.

BPSC ने विज्ञापन संख्या 04/2025 से 28/2025 के तहत जारी सभी संबंधित भर्ती विज्ञापनों को वापस लेने की सूचना दी है. इन विज्ञापनों के जरिए स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अलग-अलग विशेषज्ञता वाले विषयों के लिए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होनी थी. कुल 1711 पदों पर भर्ती प्रस्तावित थी.

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स्वास्थ्य विभाग ने वापस ली अधियाचना

आयोग के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग बिहार ने इन पदों पर भर्ती के लिए भेजी गई अधियाचना वापस ले ली है. इसी वजह से BPSC ने पुराने विज्ञापनों को रद्द करने का फैसला किया है. आयोग ने नोटिस में इस फैसले का कारण भी स्पष्ट किया है. ऐसे में पहले जारी विज्ञापनों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी.

संशोधित रिक्तियों के साथ आएगा नया विज्ञापन

BPSC की ओर से बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग से संशोधित अधियाचना प्राप्त हुई है. इसके आधार पर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया चल रही है. आयोग जल्द ही संशोधित रिक्तियों के साथ नया भर्ती विज्ञापन प्रकाशित कर सकता है. हालांकि, नई अधिसूचना जारी होने तक पदों की अंतिम संख्या स्पष्ट नहीं है.

अभ्यर्थियों को नई अधिसूचना का करना होगा इंतजार

इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को अब आयोग की अगली सूचना पर नजर रखनी होगी. नए विज्ञापन में पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, वेतन और चयन प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिस देखते रहें. नई भर्ती की शर्तें पुराने विज्ञापन से अलग हो सकती हैं.

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