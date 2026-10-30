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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'नीरज कुमार ने फंसाया'

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'नीरज कुमार ने फंसाया'

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अनंत सिंह ने नीरज कुमार पर फंसाने का आरोप लगाया है. वे बेटी की शादी के बाद सरेंडर करेंगे. कोर्ट ने 67 आपराधिक मामलों के बावजूद जमानत मिलने पर सवाल उठाया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Oct 2026 01:06 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट के सरेंडर करने वाले फैसले पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने नीरज कुमार पर फंसाने का आरोप लगाया है. जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमको न्यायालय पर भरोसा है. कोर्ट में सरेंडर करेंगे. फिर से कोर्ट में अपील करेंगे. मुझे जेडीयू के नीरज कुमार ने इस मामले में फंसाया है. मैं ये नहीं मानता कि सरकार ने फंसाया है.

वहीं, अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरेंडर करने के निर्देश दिए जाने पर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार की भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, "वो जानें उनका काम जानें, हम ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं."

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बेटी की शादी के बाद सरेंडर करेंगे अनंत सिंह

याचिकाकर्ता की वकील शिल्पी चौधरी ने जानकार दी है कि अनंत सिंह की बेटी की शादी होने वाली है और वह शादी के बाद सरेंडर कर देंगे. उनकी जमानत अभी रद्द नहीं की गई है. उन्हें केवल सरेंडर करने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जांच चार महीने के भीतर पूरी कर ली जाए. इसके बाद इस मामले को फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए या नहीं.

वकील ने यह भी बताया कि कोर्ट ने कड़ा सवाल पूछा कि 67 आपराधिक मामलों का इतिहास होने के बावजूद, उन्हें हाई कोर्ट से जमानत कैसे मिल गई? कोर्ट ने इस मामले को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाया है.

अनंत सिंह पर 67 FIR दर्ज

वहीं, याचिकाकर्ता के वकील अमरकांत पटेल ने कहा, "धारा 302 के तहत हत्या, धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश, अपहरण और जबरन वसूली जैसे मामलों में सवाल यह है कि हर मामला किस चरण में है? अनंत सिंह के खिलाफ कुल 67 मामले दर्ज हैं. उन्होंने चुनाव के दौरान दाखिल किए गए अपने हलफनामे में भी इन मामलों का जिक्र किया है और हर मामले की स्थिति के बारे में बताया है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Oct 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
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