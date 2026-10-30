ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह की विधायकी अभी नहीं जाएगी! स्पीकर के बयान से मिले संकेत

अनंत सिंह की विधायकी अभी नहीं जाएगी! स्पीकर के बयान से मिले संकेत

बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार का कहना है कि अनंत सिंह को नोटिस भेजा गया है. उनका पक्ष जाना जाएगा. स्पीकर ने कहा कि जेडीयू की ओर से उन्हें आवेदन मिला है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 30 Oct 2026 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

मोकामा विधायक अनंत सिंह की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है. पहले पार्टी ने निष्कासित किया, फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और अब विधायकी जाने का खतरा मंडरा रहा है. बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने इस मामले में शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को मीडिया से बातचीत में जिस तरह का बयान दिया उससे यह संकेत मिल रहा है कि अनंत सिंह की सदस्यता अभी तुरंत नहीं जाएगी.

स्पीकर ने कहा कि सदस्यता रद्द करने की जो प्रक्रिया है उसके तहत पहले अनंत सिंह का पक्ष जाना जाएगा. इसके लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
दशकों बाद RJD की परिषद में वापसी, मनोज झा ने किसे चेताया?
दशकों बाद RJD की परिषद में वापसी, मनोज झा ने किसे चेताया?
बिहार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'नीरज कुमार ने फंसाया'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'नीरज कुमार ने फंसाया'
बिहार
अनंत सिंह पर RJD का रिएक्शन, नीतीश कुमार का नाम लेकर क्या बोले शक्ति यादव?
अनंत सिंह पर RJD का रिएक्शन, नीतीश कुमार का नाम लेकर क्या बोले शक्ति यादव?
बिहार
अनंत के बाद अब ललन सिंह की बारी? JDU के पोस्टर से तस्वीर गायब!
अनंत के बाद अब ललन सिंह की बारी? JDU के पोस्टर से तस्वीर गायब!

प्रेम कुमार ने कहा कि अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करने के लिए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आवेदन दिया था. आवेदन में जिक्र किया गया है कि अनंत सिंह ने पार्टी विरोधी काम किए हैं. अपनी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए दूसरी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन खुले रूप से कर रहे थे.

यह भी पढ़ें- BJP के पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा का निधन, सियासी गलियारे में शोक

कई तरह के दिए गए प्रमाण: प्रेम कुमार

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अनंत सिंह के मामले में जेडीयू की ओर से पुख्ता  प्रमाण दिया गया है. इसमें पेपर की कटिंग और कई तरह के प्रमाण हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है उसके तहत दोनों पक्ष की राय जरूरी है. हमने अनंत सिंह को नोटिस भिजवाया है. उनका क्या पक्ष होता है उसके बाद निर्णय लिया जाएगा.

सवाल किया गया कि इसमें कितने दिनों का समय लगेगा? इस पर प्रेम कुमार ने कहा कि अनंत सिंह को नोटिस का जवाब एक सप्ताह में देना होगा. एक सप्ताह के अंदर वह जवाब दे सकते हैं. उनके जवाब और जेडीयू की ओर से जो प्रमाण मिले हैं उसके अनुसार इस मामले में निर्णय लिया जाएगा. अगर वह जवाब नहीं देते हैं तो उसके बाद विचार किया जाएगा.

प्रेम कुमार ने कहा कि आज मुझे जानकारी मिली कि दुलारचंद हत्याकांड मामले में उनकी जमानत याचिका रदद् हो गई है. यह न्यायालय का मामला है. कोर्ट में जो साक्ष्य के आधार पर जजमेंट दिया गया है इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं.

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'नीरज कुमार ने फंसाया'

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Prem Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
दशकों बाद RJD की परिषद में वापसी, मनोज झा ने किसे चेताया?
दशकों बाद RJD की परिषद में वापसी, मनोज झा ने किसे चेताया?
बिहार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'नीरज कुमार ने फंसाया'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'नीरज कुमार ने फंसाया'
बिहार
अनंत सिंह पर RJD का रिएक्शन, नीतीश कुमार का नाम लेकर क्या बोले शक्ति यादव?
अनंत सिंह पर RJD का रिएक्शन, नीतीश कुमार का नाम लेकर क्या बोले शक्ति यादव?
बिहार
अनंत के बाद अब ललन सिंह की बारी? JDU के पोस्टर से तस्वीर गायब!
अनंत के बाद अब ललन सिंह की बारी? JDU के पोस्टर से तस्वीर गायब!
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव रिजल्ट का साइड इफेक्ट, BJP-शिंदे गठबंधन में तकरार, UP में बढ़ी टेंशन
MLC चुनाव रिजल्ट का साइड इफेक्ट, BJP-शिंदे गठबंधन में तकरार, UP में बढ़ी टेंशन
पंजाब
AAP सबसे तेज! पंजाब चुनाव के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट
AAP सबसे तेज! पंजाब चुनाव के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट
स्पोर्ट्स
मुंबई इंडियंस का साथ नहीं छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या! IPL 2027 ऑक्शन से पहले चौंकाने वाला अपडेट
मुंबई इंडियंस का साथ नहीं छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या! IPL 2027 ऑक्शन से पहले चौंकाने वाला अपडेट
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
विश्व
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
इंडिया
'UPA में खराब हुई IDBI की हालत', सीतारमण का पलटवार, कांग्रेस के 5 कामों पर सवाल
'UPA में खराब हुई IDBI की हालत', सीतारमण का पलटवार, कांग्रेस के 5 कामों पर सवाल
Home Tips
Water Tank Cleaning Tips: पानी की टंकी कितने दिनों में साफ करनी चाहिए, 1, 2 या 6 महीना?
पानी की टंकी कितने दिनों में साफ करनी चाहिए, 1, 2 या 6 महीना?
शिक्षा
Sainik School Admission: सैनिक स्कूलों में अब हर क्लास में मिलेगा एडमिशन, नियम बदलने की तैयारी
सैनिक स्कूलों में अब हर क्लास में मिलेगा एडमिशन, नियम बदलने की तैयारी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget