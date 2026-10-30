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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदशकों बाद RJD की परिषद में वापसी, मनोज झा ने किसे चेताया?

दशकों बाद RJD की परिषद में वापसी, मनोज झा ने किसे चेताया?

बिहार MLC चुनाव में RJD ने दो सीटें जीतीं. मनोज झा ने गैर-NDA वोटों को सरकार के लिए संदेश बताया है. उन्होंने विधान परिषद में आरजेडी की जीत को बड़ी उपलब्धि बताया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 30 Oct 2026 02:19 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया है. पार्टी ने दो सीटों पर जीत दर्ज की है. आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस नतीजे को बिहार और केंद्र सरकार के लिए संदेश बताया. उन्होंने कहा कि गैर-बीजेपी और गैर-NDA वोटों की संख्या काफी अधिक है. इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.

मनोज झा ने कहा कि चुनाव में गैर-BJP और गैर-NDA वोटों की संख्या पर ध्यान देना चाहिए. यह बिहार और केंद्र सरकार के लिए एक संदेश है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हाथ में बिहार का रिमोट है, उनके मानसिक नक्शे से बिहार गायब हो चुका है. इस बार आरजेडी ने चुनाव में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है.

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दो सीटों पर RJD उम्मीदवारों की जीत

इस चुनाव में आरजेडी के डॉ. संजीव कुमार और अनिल झा ने जीत दर्ज की है. पार्टी के मुताबिक, दोनों उम्मीदवारों की जीत खास है. दशकों बाद आरजेडी के उम्मीदवारों को विधान परिषद चुनाव में यह सफलता मिली है. पार्टी ने इसे अपने लिए अहम राजनीतिक उपलब्धि बताया है.

तेजस्वी यादव ने दी बधाई

इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी. उन्होंने बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर जीतने वाले प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दीं. तेजस्वी ने डॉ. संजीव कुमार और अनिल झा को विशेष रूप से बधाई दी. उन्होंने चुनाव में समर्थन देने वाले मतदाताओं का आभार भी जताया.

आरजेडी ने जताया मतदाताओं का आभार

तेजस्वी यादव ने कहा कि दशकों बाद आरजेडी के उम्मीदवारों को यह जीत मिली है. उन्होंने मतदाताओं के भरोसे और समर्थन को अहम बताया. वहीं, मनोज झा ने गैर-NDA वोटों को देश में बदलते राजनीतिक संदेश से जोड़ते हुए कहा कि इस चुनाव में पार्टी ने कई जगह मजबूत दावेदारी पेश की है. आरजेडी नेताओं के बयानों से साफ है कि पार्टी इन नतीजों को आगे की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मान रही है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 30 Oct 2026 02:19 PM (IST)
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