दशकों बाद RJD की परिषद में वापसी, मनोज झा ने किसे चेताया?

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया है. पार्टी ने दो सीटों पर जीत दर्ज की है. आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस नतीजे को बिहार और केंद्र सरकार के लिए संदेश बताया. उन्होंने कहा कि गैर-बीजेपी और गैर-NDA वोटों की संख्या काफी अधिक है. इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.

मनोज झा ने कहा कि चुनाव में गैर-BJP और गैर-NDA वोटों की संख्या पर ध्यान देना चाहिए. यह बिहार और केंद्र सरकार के लिए एक संदेश है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हाथ में बिहार का रिमोट है, उनके मानसिक नक्शे से बिहार गायब हो चुका है. इस बार आरजेडी ने चुनाव में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है.

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दो सीटों पर RJD उम्मीदवारों की जीत

इस चुनाव में आरजेडी के डॉ. संजीव कुमार और अनिल झा ने जीत दर्ज की है. पार्टी के मुताबिक, दोनों उम्मीदवारों की जीत खास है. दशकों बाद आरजेडी के उम्मीदवारों को विधान परिषद चुनाव में यह सफलता मिली है. पार्टी ने इसे अपने लिए अहम राजनीतिक उपलब्धि बताया है.

तेजस्वी यादव ने दी बधाई

इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी. उन्होंने बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर जीतने वाले प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दीं. तेजस्वी ने डॉ. संजीव कुमार और अनिल झा को विशेष रूप से बधाई दी. उन्होंने चुनाव में समर्थन देने वाले मतदाताओं का आभार भी जताया.

आरजेडी ने जताया मतदाताओं का आभार

तेजस्वी यादव ने कहा कि दशकों बाद आरजेडी के उम्मीदवारों को यह जीत मिली है. उन्होंने मतदाताओं के भरोसे और समर्थन को अहम बताया. वहीं, मनोज झा ने गैर-NDA वोटों को देश में बदलते राजनीतिक संदेश से जोड़ते हुए कहा कि इस चुनाव में पार्टी ने कई जगह मजबूत दावेदारी पेश की है. आरजेडी नेताओं के बयानों से साफ है कि पार्टी इन नतीजों को आगे की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मान रही है.

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