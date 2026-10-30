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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली रैली से पहले गरजे तेजस्वी, PM मोदी-शाह पर लगाए गंभीर आरोप

दिल्ली रैली से पहले गरजे तेजस्वी, PM मोदी-शाह पर लगाए गंभीर आरोप

INDIA गठबंधन की दिल्ली रैली से पहले तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर वोट चोरी और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया. रैली में SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठेगी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 30 Oct 2026 03:41 PM (IST)
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INDIA गठबंधन की एक नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी महारैली होने जा रही है. इस रैली से पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. रैली में अराजकता फैलाने के सत्ता पक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जनता उनके साथ है. बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है. तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा.

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाना चाहती है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कथित वोट चोरी के मुद्दे को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. देश में लोकतंत्र को खत्म और कमजोर किया जा रहा है. लोगों से उनका वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है.

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रैली में उठेगा SIR और वोट चोरी का मुद्दा

तेजस्वी ने कहा कि INDIA गठबंधन की इस महारैली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी. इसके अलावा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत विपक्ष के कई नेताओं ने लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की है.

अनंत सिंह की जमानत पर टिप्पणी से इनकार

तेजस्वी यादव से जेडीयू में मतभेद और दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत रद्द होने के बारे में भी सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने कोई राजनीतिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. तेजस्वी ने कहा कि यह अदालत का काम है और न्यायालय अपना काम कर रहा है.

दिल्ली पुलिस ने रखी कई शर्तें

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में रैली की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी है. कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे और नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था करनी होगी. रैली शाम 5 बजे तक समाप्त करनी होगी. दूसरी ओर, दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने त्योहारी सीजन और दिवाली की खरीदारी का हवाला देते हुए रैली की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की है.

यह भी पढ़ें- BJP के पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा का निधन, सियासी गलियारे में शोक

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 30 Oct 2026 03:41 PM (IST)
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