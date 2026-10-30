दिल्ली रैली से पहले गरजे तेजस्वी, PM मोदी-शाह पर लगाए गंभीर आरोप

INDIA गठबंधन की एक नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी महारैली होने जा रही है. इस रैली से पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. रैली में अराजकता फैलाने के सत्ता पक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जनता उनके साथ है. बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है. तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा.

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाना चाहती है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कथित वोट चोरी के मुद्दे को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. देश में लोकतंत्र को खत्म और कमजोर किया जा रहा है. लोगों से उनका वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है.

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रैली में उठेगा SIR और वोट चोरी का मुद्दा

तेजस्वी ने कहा कि INDIA गठबंधन की इस महारैली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी. इसके अलावा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत विपक्ष के कई नेताओं ने लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की है.

#WATCH | Patna, Bihar: On the INDIA bloc November 1 rally, RJD leader and Bihar Leader of Opposition Tejashwi Yadav says, "The public is with us. The real culprits—the BJP—are trying to divert attention. They want to shield Gyanesh Kumar. Narendra Modi and Amit Shah, who are orchestrating the theft of votes, want to cover it up. They are destroying the country’s democracy, crushing it, and snatching away the right to vote. The BJP has ruined everything..." — ANI (@ANI) October 30, 2026

अनंत सिंह की जमानत पर टिप्पणी से इनकार

तेजस्वी यादव से जेडीयू में मतभेद और दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत रद्द होने के बारे में भी सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने कोई राजनीतिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. तेजस्वी ने कहा कि यह अदालत का काम है और न्यायालय अपना काम कर रहा है.

दिल्ली पुलिस ने रखी कई शर्तें

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में रैली की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी है. कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे और नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था करनी होगी. रैली शाम 5 बजे तक समाप्त करनी होगी. दूसरी ओर, दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने त्योहारी सीजन और दिवाली की खरीदारी का हवाला देते हुए रैली की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की है.

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