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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर गिरिराज सिंह का हमला, हिंदुओं को लेकर कही बड़ी बात

ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर गिरिराज सिंह का हमला, हिंदुओं को लेकर कही बड़ी बात

गिरिराज सिंह ने ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन और कांग्रेस पर हमला बोला है. बिमोल अकोइजम को मणिपुर चुनाव में जिम्मेदारी देने पर सवाल उठाए. अकोइजम पर 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Nov 2026 12:30 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के संभावित गठबंधन को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने हिंदुओं के जातियों में बंटने और मुस्लिमों के एकजुट होने का मुद्दा उठाया. वहीं, मणिपुर में कांग्रेस की चुनावी समितियों में सांसद बिमोल अकोइजम को जिम्मेदारी दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए. अकोइजम पर जेएनयू की छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है. हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है.

ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर गिरिराज सिंह ने कहा, "मैं यह मानता हूं कि देश के अंदर अंग्रेजों और मुगलों ने हिंदू सनातनियों को जातियों में बांटा. पहले कर्मणा था और नेहरू आकर हिंदुओं को जातियों में और मुसलमानों को मुसलमानों में बांटकर खड़ा कर दिया. धीरे-धीरे आज यह स्थिति हो गई है कि हर जाति का राजनीतिकरण केवल सनातन का हो रहा है. दूसरी तरफ मुस्लिमों का कट्टरवादी एकीकरण हो रहा है और तीसरी तरफ ईसाइयों का विस्तारवादी एकीकरण हो रहा है. यह देश सनातनियों और हिंदुओं की पहचान के बिना नहीं है. लेकिन एक तरफ ऐसी नीतियां चल रही हैं कि हिंदुओं को जातियों में टुकड़े-टुकड़े में बांटो, हर जाति का राजनीतिकरण करो और मुसलमानों के वोट भारत के राष्ट्रवाद के खिलाफ."

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कांग्रेस को मणिपुर में अकोइजम को जिम्मेदारी देने पर घेरा

गिरिराज सिंह ने कहा, "इनको उत्पीड़न और बेटियों के प्रति स्नेह दिखाई नहीं देता. JNU के प्रोफेसर पर लगे उत्पीड़न के आरोप भी दिखाई नहीं देते. राहुल गांधी का चश्मा शायद खराब हो गया है. देश की जनता सब देख रही है. अब तो यह कहा जाएगा कि टुकड़े-टुकड़े गैंग के वैसे ही लोगों को, जिन पर उत्पीड़न का आरोप हो, जिन पर देशद्रोह का आरोप हो, जैसे खालिद अंसारी, जिन पर देश तोड़ने का आरोप हो, ऐसे लोगों को ही राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की जमात में शामिल कर लिया गया है."

11 छात्राओं ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

बता दें कि कांग्रेस सांसद और जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर करीब 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी. आरोप है कि उन्होंने कक्षाओं और वाइवा के दौरान अनुचित टिप्पणियां कीं. कुछ छात्राओं ने अवांछित शारीरिक संपर्क और निजी मुलाकातों के दौरान गलत व्यवहार के आरोप भी लगाए. शिकायतों के मुताबिक, कथित घटनाएं जुलाई 2025 से मई 2026 के बीच हुईं. अकोइजम ने इन आरोपों को गलत और राजनीति से प्रेरित बताया है

जेएनयू से बर्खास्तगी, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जेएनयू की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर 9 अक्टूबर को अकोइजम को प्रोफेसर के पद से बर्खास्त कर दिया गया था. इसके बाद 11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की. इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 और 79 समेत संबंधित धाराएं लगाई गईं. 2 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी. गिरफ्तारी की जरूरत पड़ने पर पुलिस को सात कार्यदिवस पहले लिखित नोटिस देने की बात भी अदालत में कही गई. मामले की जांच जारी है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 12 Nov 2026 12:30 PM (IST)
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