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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारChhath Puja 2026: पटना में छठ पर ये रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

Chhath Puja 2026: पटना में छठ पर ये रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

पटना में छठ पूजा 2026 को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी हुआ है. 15 और 16 नवंबर को अशोक राजपथ, जेपी सेतु और अटल पथ समेत कई रास्तों पर प्रतिबंध रहेगा. जानें पार्किंग और डायवर्जन की पूरी जानकारी.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 12 Nov 2026 02:12 PM (IST)
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लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पटना पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है. 15 और 16 नवंबर को गंगा घाटों पर अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे. ऐसे में शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा. पुलिस ने पार्किंग की भी व्यवस्था की है.

यह ट्रैफिक प्लान 15 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक और 16 नवंबर को सुबह 2 बजे से 8 बजे तक लागू रहेगा. एंबुलेंस, अग्निशमन और मरीजों को ले जाने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले रूट की जानकारी जरूर ले लें.

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अशोक राजपथ पर सामान्य वाहनों की एंट्री बंद

पटना पुलिस के अनुसार, निर्धारित समय में अशोक राजपथ पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा. करगिल चौक से दीदारगंज चेकपोस्ट तक अशोक राजपथ और उससे जुड़े लिंक रोड पर सामान्य वाहन नहीं चल सकेंगे. दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ की ओर भी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. इस रास्ते के वाहन नहर रोड का इस्तेमाल कर सकेंगे. शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी.

जेपी सेतु और अटल पथ पर भी प्रतिबंध

छठ के दौरान जेपी सेतु पर निजी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा. छपरा और सोनपुर से जेपी सेतु के रास्ते पटना आने वाले वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी. आर ब्लॉक से दीघा घाट तक अटल पथ पर भी सामान्य वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. हालांकि, छठ व्रतियों को लेकर जाने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी. बाढ़ और मोकामा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को फतुहा ओवरब्रिज से डायवर्ट किया जाएगा. इन्हें एनएच-30 होते हुए बिहटा-सरमेरा पथ की ओर भेजा जाएगा.

घाटों पर जाने वालों के लिए पार्किंग की व्यवस्था

पटना कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्र घाट और एनआईटी घाट जाने वाले श्रद्धालु अपने वाहन गांधी मैदान के निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में खड़े कर सकेंगे. गायघाट और पटना सिटी के घाटों पर जाने वालों के लिए सिटी स्कूल परिसर, मंगल तालाब, हथिया बागान, लोहा गोदाम और मेदांता अस्पताल के सामने पार्किंग की व्यवस्था की गई है. दीदारगंज जाने वाले श्रद्धालु कटरा बाजार समिति में वाहन पार्क कर सकेंगे.

गाड़ी पर मोबाइल नंबर की पर्ची लगाना जरूरी

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे गाड़ियां केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ी करें. पार्किंग में वाहन कतारबद्ध तरीके से लगाने होंगे. गाड़ी के आगे वाले शीशे पर मोबाइल नंबर की पर्ची चिपकाने की भी सलाह दी गई है.

पुलिस ने कहा है कि यातायात से जुड़ी परेशानी होने पर लोग जिला नियंत्रण कक्ष, पुलिस नियंत्रण कक्ष, यातायात नियंत्रण कक्ष और संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है. पुलिस का कहना है कि यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुविधा और शहर में सुगम यातायात बनाए रखने के लिए की गई है.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 02:12 PM (IST)
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Chhath Puja Patna News BIHAR NEWS
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