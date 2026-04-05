बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी बोले- 'तेजस्वी यादव की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी'

बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने चंडीगढ़ में हुए धमाके को लेकर पंजाब सरकार और ममता बनर्जी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. इसके साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे'.

बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा विकास के मुद्दे पर खुली चुनौती देने के सवाल पर संजय सरावगी ने कहा, "आरजेडी के शासन में जंगल राज था, ये बातें कोर्ट ने कही थी. उस समय सत्ता के संरक्षण में अपराध होता था. अस्पतालों के बेड पर कुत्ते बैठते थे. वहीं, नीतीश कुमार के शासन में बिहार की स्वास्थ्य सुविधा में सुधार हुआ है, निशुल्क दवा वितरण मामले में राज्य सबसे आगे है. आज हर पंचायत में 12वीं तक के स्कूल हैं. प्रखंड स्तर पर महाविद्यालय खोलने की योजना है. ऐसे में तेजस्वी यादव क्या चुनौती देंगे? तेजस्वी की हालत 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' जैसी हो गई है."



चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय के बाहर हुए विस्फोट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "यह पंजाब सरकार के प्रशासन की विफलता है. चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में बीजेपी कार्यालय के बाहर हुए हमले में पंजाब सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. ऐसा करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करना चाहिए. यदि इसमें राष्ट्रविरोधी तत्व शामिल हैं, तो यह पंजाब सरकार की स्पष्ट विफलता है."

ममता बनर्जी के वोट न देने वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, "ममता बनर्जी की चिंता साफ झलक रही है. अब तो वे मतदान का बहिष्कार करने की बात भी कर रही हैं. लोकतंत्र में यह एक निंदनीय रवैया है. ऐसा लगता है कि उन्हें यह एहसास हो गया है कि वे जल्द ही सत्ता से बाहर हो सकती हैं. जिस तरह मालदा में एसआईआर कार्य कर रहे 7 अधिकारियों को बंधक बनाया गया, इससे पता चलता है कि टीएमसी को सत्ता से बाहर जाने का डर सता रहा है."

दरभंगा में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट पर संजय सरावगी ने कहा, "बिहार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अपराधियों पर कार्रवाई भी हो रही है. दरभंगा लूटकांड में पुलिस-प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बेगुसराय से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में एक अपराधी गोली लगने से घायल भी हुआ है. जल्द ही लूटा गया माल भी बरामद हो जाएगा. हमारी सरकार का कहना है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे."