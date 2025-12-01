चर्चा में आया लालू का महुआबाग वाला आलीशान बंगला, राबड़ी आवास से सीधे यहीं शिफ्ट होगा परिवार?

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पटना के महुआबाग में बन रहा आलीशान बंगला चर्चा में आ गया है. कारण है कि राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस मिला है. कुछ दिनों पहले नई सरकार का गठन हुआ है और उसके बाद भवन निर्माण विभाग की ओर से राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड में दूसरा आवास दिया गया है. यानी 10 सर्कुल रोड स्थित मिला आवास खाली करना है. चर्चा है कि लालू परिवार दानापुर के महुआबाग में बन रहे आलीशान बंगले में जल्द शिफ्ट हो सकता है.

फिनिशिंग का काम बाकी

महुआबाग में जो आलीशान बंगला बन रहा है वह लगभग तैयार हो चुका है. सिर्फ फर्नीचर और पेंटिंग आदि का काम बचा है. मकान का पूरा ढांचा तैयार है. जो तस्वीर सामने आई है उसमें दिख रहा है कि प्लास्टर का काम बाकी है. हालांकि डिजाइन निकलकर आ गया है. माना जा रहा है कि फिनिशिंग करने में डेढ़ से दो महीने का वक्त लग सकता है.

महुआबाग में बन रहे इस बंगले की तस्वीर या वीडियो लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है. कई मीडियाकर्मियों बंगले के आसपास वाले अपार्टमेंट की छत पर जाकर वीडियो बनाया है. अब लालू परिवार की ओर से आसपास के अपार्टमेंट और घर वालों को भी निर्देश दे दिया गया है कि कवरेज की अनुमति वे लोग न दें.

निर्माण कार्य देखने के लिए रोज आते हैं लालू

बताया जाता है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव निर्माण कार्य देखने के लिए रोज आते हैं. लालू पिछले कई महीनों से प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे के बीच आते हैं और निरीक्षण करते हैं. हर दिन हो रहे काम का जायजा भी लेते हैं. लालू प्रसाद यादव के अलावा कभी राबड़ी देवी तो कभी मीसा भारती यहां आती रहती हैं. तेजस्वी यादव भी आते हैं.

नए मकान का काम अभी तेजी से चल रहा है. इस घर का काम पिछले तीन सालों से लगातार चल रहा है. घर के चारों तरफ जमीन को खाली छोड़ा गया है और बाउंड्री वॉल भी है. फिनिशिंग के बाद राजा-महाराजा के घर की तरह इसका लुक आएगा. इस बंगले में कई कमरे तो बनाए ही गए हैं साथ ही हर तरह की सुख-सुविधा का ख्याल रखा गया है. दूसरी ओर आसपास के लोग भी काफी उत्साहित हैं कि लालू यादव उनके पड़ोसी बनने जा रहे हैं. एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ.

