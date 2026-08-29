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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 6 IAS अफसरों का ट्रांसफर

बिहार में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 6 IAS अफसरों का ट्रांसफर

बिहार सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए छह वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की.

Written By : शशांक कुमार |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 29 Aug 2026 07:29 AM (IST)
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बिहार में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना में 6 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर और पदस्थापन किया है. इस जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के जरिए दी गई है. इसमें पोस्टिंग का इंतजार कर रहे 2018 बैच के आईएएस अधिकारी नितिन कुमार सिंह को माध्यमिक शिक्षा विभाग का निदेशक बनाया गया है.

वहीं पोस्टिंग का इंतजार कर रहे 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्रीकांत शास्‍त्री को पशुपालन निदेशक की जिम्‍मेदारी दी गई है, इससे पूर्व वे बेगूसराय डीएम के पद पर थे. इनके अलावा 2021 बैच की आईएएस अधिकारी और वर्तमान में नवादा की डीडीसी नीलिमा साहू को स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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कई अधिकारियों को मिली पोस्टिंग

कैमूर की डीडीसी और 2022 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या शक्ति को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का आयुक्त बनाया गया है. सीवान के DM रह चुके 2017 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.

पशुपालन विभाग के निदेशक 2011 बैच के IAS अधिकारी उज्‍ज्‍वल कुमार सिंह को ग्रामीण विकास विभाग में विशेष सचिव के पद पर भेजा गया है. यह प्रशासनिक फेरबदल ऐसे समय किया गया है, जब बीते दिनों ही बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था.

बिहार सरकार लगातार कर रही है बदलाव

यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब राज्य सरकार हाल के दिनों में लगातार प्रशासनिक बदलाव कर रही है. इसे वरिष्ठ प्रशासनिक ढांचे में जारी पुनर्गठन का हिस्सा माना जा रहा है.इससे पहले 26 अगस्त को बिहार सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा (बीएएस) के नौ अधिकारियों का तबादला किया था.

अधिसूचना के अनुसार, गोपालगंज के वरीय उप समाहर्ता अजय कुमार को भूमि सुधार उप समाहर्ता, दरभंगा बनाया गया. सीतामढ़ी के जिला पंचायती राज पदाधिकारी विशाल को हाजीपुर का अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) नियुक्त किया गया. जहानाबाद के जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुजीत कुमार को अरेराज का एसडीओ बनाया गया.

रोहतास के वरीय उप समाहर्ता ओम प्रकाश लाल को जगदीशपुर का एसडीओ नियुक्त किया गया. बिक्रमगंज के भूमि सुधार उप समाहर्ता संतोष कुमार को मधुबनी सदर का एसडीओ बनाया गया. बिहार सरकार के इस ताजा प्रशासनिक फेरबदल को शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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Published at : 29 Aug 2026 07:29 AM (IST)
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