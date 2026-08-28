बैठक में मौजूद थे बिहार के टॉप अधिकारी, अब PK बोले, 'हमारे डर या...'

पटना की बांकीपुर सीट से उपचुनाव जीतकर जन सुराज पार्टी के इकलौते विधायक बने प्रशांत किशोर की सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की सियासी गलियारों में जोरदार चर्चा हो रही है. अब इस पर पीके ने खुद ही सफाई देते हुए प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भी सरकार के सीनियर पदाधिकारी उनसे मिले हैं, इसमें कोई डर और Aura की बात नहीं है. ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने समय दिया.

प्रशांत किशोर ने कहा, ''बांकीपुर की जो समस्या है, उसे लेकर हमने उनसे बात की. मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े आदमी हैं, इसकी वजह से इतने बड़े-बड़े अधिकारी मिल रहे हैं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि जो सीनियर पदाधिकारी हैं, जिन्होंने समय निकालकर बात की. जरूरत इस बात की है कि बांकीपुर की समस्या का निदान हो, लोगों का काम हो.''

ये कोई वन-अपमैनशिप वाली लड़ाई नहीं- प्रशांत किशोर

जन सुराज पार्टी के संस्थापक ने आगे कहा, ''ये कोई वन-अपमैनशिप वाली लड़ाई नहीं है. चाहे चीफ सेक्रेटरी के यहां जाना हो या थानेदार के यहां जाना हो, हमको वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बांकीपुर के लोगों का काम होना चाहिए. चीफ सेक्रेटरी के यहां जाना पड़ा तो उनसे समय लेकर गए हैं. जरूरत पड़ेगी तो थाने में भी जाएंगे या उसके नीचे के दफ्तर में भी जाएंगे. इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है.''

बैठक में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद

बता दें कि पटना में प्रशांत किशोर की सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक गुरुवार (27 अगस्त) देर शाम हुई हुई थी. इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत, DGP विनय कुमार, परिवहन विभाग एवं नगर विकास विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी और पटना नगर निगम के कमिश्नर मौजूद रहे.

एकतरफ सत्ता पक्ष, विपक्ष के विधायकों की अक्सर शिकायत रहती है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते. दूसरी तरफ नये नये विधायक बने प्रशांत किशोर की बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की तस्वीर कुछ अलग कहानी कहती नजर आ रही है. टॉप अधिकारियों के साथ हुई बैठक को राजनीतिक गलियारों में पीके के बढ़ते राजनीतिक हैसियत के तौर पर देखा जा रहा है.

बिहार में मार्कशीट पर अब नहीं लिखा जाएगा 'फेल', नियम बदलने की तैयारी