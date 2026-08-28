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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: गंगा, गंडक, कोसी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ की आशंका, प्रशासन अलर्ट

बिहार: गंगा, गंडक, कोसी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ की आशंका, प्रशासन अलर्ट

बिहार के कई जिलों में गंडक, कोसी, गंगा, बूढ़ी गंडक और घाघरा नदी राज्य के कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 28 Aug 2026 07:36 PM (IST)
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नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा, गंडक, कोसी और बूढ़ी गंडक समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. इससे बिहार के सीमावर्ती और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका के मद्देनजर प्रशासन सतर्क है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर है.

जल संसाधन विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने शुक्रवार (28 अगस्त) को बताया कि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार वर्षा होने से राज्य की कई नदियों का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है. 

बिहार के कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में कई स्थानों पर नदियां खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है या उससे ऊपर बह रही हैं. विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी अपडेट बुलेटिन के अनुसार गंडक, कोसी, गंगा, बूढ़ी गंडक और घाघरा नदी राज्य के कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि कुछ जगहों पर उनका जलस्तर चेतावनी स्तर तक पहुंच गया है.

खगड़िया, कटिहार और कुरसेला में कोसी खतरे के निशान को छू रही

बुलेटिन के मुताबिक गंडक नदी गोपालगंज और उसके सिधवलिया प्रखंड में खतरे के निशान पर पहुंच गई है. कोसी नदी खगड़िया, कटिहार और कुरसेला में खतरे के निशान को छू रही है, जबकि बूढ़ी गंडक भी खगड़िया में खतरे के निशान पर बह रही है. गंगा नदी पटना के दीघा, हाथीदह और गांधीघाट तथा भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. 

निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया

वहीं घाघरा नदी सिवान जिले के दरौली में खतरे के निशान पर बह रही है. अधिकारी ने बताया कि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है. निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है तथा सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

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Published at : 28 Aug 2026 07:36 PM (IST)
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