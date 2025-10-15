हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: खेसारी लाल यादव की पत्नी लड़ेंगी चुनाव, पार्टी और सीट दोनों फाइनल

Bihar Assembly Election 2025: खेसारी लाल यादव ने मीडिया से कहा था कि वह चाहते हैं कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ें, लेकिन अभी वह मान नहीं रही हैं. अब खबर है कि सब कुछ फिक्स हो गया है.

By : आशुतोष नाथ | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में इस बार भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी भी नजर आएंगी. छपरा विधानसभा सीट से वे आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी. खेसारी लाल यादव के मैनेजर सोनू पांडेय ने एबीपी न्यूज़ से फोन पर बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को इसकी पुष्टि की.

सोनू पांडेय ने कहा कि चंदा देवी अभी मुंबई में हैं. वो उनके साथ कल (गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2025) पटना आएंगे. फिर आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि भी कर दी जाएगी. दूसरी ओर बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को ही खेसारी लाल यादव ने मीडिया से कहा था कि वह चाहते हैं कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ें, लेकिन अभी वह मान नहीं रही हैं.

खेसारी ने कहा, "मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी चुनाव लड़े, मैं पिछले 4 दिनों से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूं. अगर वह मान जाती हैं तो हम नामांकन दाखिल करेंगे, नहीं तो मैं सिर्फ प्रचार करूंगा और भैया (तेजस्वी यादव) को जिताने की कोशिश करूंगा."

छपरा सीट का सियासी इतिहास देखें

छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है. वर्तमान में इस सीट से डॉ. सीएन गुप्ता विधायक हैं. पिछले दो कार्यकाल से वह इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया. इस बार छोटी कुमारी को मौका दिया गया है. छपरा सीट पर यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है.

सीएन गुप्ता को 2020 के चुनाव में 75,710 वोट मिले थे. आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी. आरजेडी से रणधीर कुमार सिंह ने चुनाव लड़ा था और उन्हें 68,939 वोट मिले थे. यानी बीजेपी और आरजेडी के प्रत्याशियों के बीच वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था. खेसारी लाल यादव छपरा जिले के ही रहने वाले हैं. ऐसे में उनके प्रशंसक भी काफी हैं. देखना होगा कि चुनाव के बाद इसका कितना फायदा मिलता है.

दो महिला प्रत्याशियों के बीच चुनावी दंगल

चंदा यादव के चुनावी मैदान में उतरने से छपरा सीट पर मुकाबला जबरदस्त होगा. एक तरफ वे आरजेडी से चुनाव लड़ेंगी तो दूसरी ओर बीजेपी से छोटी कुमार रहेंगी. यानी दो महिला प्रत्याशियों के बीच चुनावी दंगल देखने को मिलेगा. बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमार पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं. उन्हें संगठन और जनसंपर्क का लाभ मिलेगा तो वहीं चंदा देवी को उनके पति खेसारी लाल यादव के स्टारडम का लाभ मिलेगा.

Published at : 15 Oct 2025 10:19 PM (IST)
