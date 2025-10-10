RJD में टिकट के लिए धरना… राबड़ी आवास के बाहर लालू की गाड़ी को रोकने की कोशिश

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD में टिकट के लिए धरना… राबड़ी आवास के बाहर लालू की गाड़ी को रोकने की कोशिश

Bihar Elections 2025: बड़हरा के पूर्व विधायक और आरजेडी नेता सरोज यादव अपने समर्थकों के साथ बैनर पोस्टर लेकर राबड़ी आवास के बाहर धरना दे रहे हैं. पार्टी से उनकी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के ऐलान के बाद टिकट के लिए नेता धरना तक दे रहे हैं. राबड़ी आवास के बाहर शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) की सुबह जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव निकले तो उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई. दरअसल बड़हरा के पूर्व विधायक और आरजेडी नेता सरोज यादव अपने समर्थकों के साथ बैनर पोस्टर लेकर राबड़ी आवास के बाहर धरना दे रहे हैं. उनकी मांग है कि पार्टी उन्हें इस बार टिकट दे.

'...तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे'

सरोज यादव का कहना है कि साजिश कर उनका टिकट काटने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि यादव समाज यह देख रहा है. बाहरी लोगों को टिकट देने पर विचार हो रहा है. ऐसा हुआ तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे. लालू-तेजस्वी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है. मेरे साथ गलत हो रहा है. 2015 में आरजेडी से चुनाव जीता था. 2020 में हार गया था. इस बार मुझे टिकट चाहिए. लंबे समय से तैयारी कर रहा हूं.

आरजेडी में सरोज यादव की अनदेखी

सरोज यादव भले टिकट के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी बातों से यह तो साफ लग रहा है कि पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही है. शायद पार्टी ने इस सीट से किसी और के लिए जगह फिक्स कर दी है. सरोज यादव ने एबीपी न्यूज़ से साफ कहा कि वे छह माह से कॉल-मैसेज कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है.

अंगरक्षकों ने भीड़ हटाकर काफिले को बढ़ाया

टिकट के लिए धरना पर बैठे सरोज यादव और उनके समर्थकों ने जब राबड़ी आवास के बाहर गाड़ी को घेरने की कोशिश की तो तुरंत अंगरक्षकों ने उतरकर भीड़ को हटाते हुए लालू के काफिले को बढ़ाया. हालांकि लालू तो आगे बढ़ गए लेकिन सरोज यादव टिकट के लिए राबड़ी आवास के बाहर डटे हैं. अब देखना होगा कि इनकी बात सुनी जाती है या फिर पार्टी किसी और को मौका देती है.

Published at : 10 Oct 2025 12:09 PM (IST)
Lalu Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Saroj Yadav RJD Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
