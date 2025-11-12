बिहार में ऐसे ही नहीं बढ़ा वोट प्रतिशत! पुरुषों की तुलना में महिलाएं काफी आगे, देखें आंकड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में इस बार जमकर मतदान हुआ है. दोनों चरणों के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उससे यह पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया है. वोट प्रतिशत बढ़ने के पीछे एक ये भी कारण माना जा रहा है.

बिहार में संपन्न विधानसभा चुनाव में कुल 66.91 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है. विधानसभा का चुनाव दो चरणों में मंगलवार को संपन्न हुआ. निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी दी. आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 243 सीटों पर 66.91 फीसदी मतदान हुआ जिसमें 62.8 प्रतिशत पुरुषों ने जबकि 71.6 फीसदी महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

पुरुषों की अपेक्षा 8.8% अधिक महिलाओं ने किया मतदान

आंकड़ों में कहा गया है कि प्रदेश में मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही और पुरुषों की अपेक्षा करीब 8.8 प्रतिशत अधिक महिलाओं ने इन चुनाव में मतदान किया. आयोग से प्राप्त अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण में कुल 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 69.04 और पुरुषों का प्रतिशत 61.56 रहा.

दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़कर 68.76 फीसद हुआ

इसमें कहा गया है कि दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़कर 68.76 हो गया, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 74.03 और पुरुषों का प्रतिशत 64.1 रहा. दोनों चरणों के कुल आंकड़े देखें तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 71.6 रहा, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 62.8 रहा. राज्य के कुल 7,45,26,858 मतदाताओं में से 3,51,45,791 महिला और 3,93,79,366 पुरुष मतदाता थे.

यह आंकड़ा सेवा मतदाताओं, ट्रांसजेंडर एवं पोस्टल बैलेट को शामिल किए बिना जारी किया गया है. निर्वाचन आयोग के अनुसार अधिकारिक अंतिम आंकड़े बाद में साझा किए जाएंगे.

राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार पांडेय ने बताया कि, "महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र के लिए उत्साहजनक है और यह राज्य की राजनीतिक राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है. नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण नीतियों और केंद्र सरकार की योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण में 121 सीटों के लिए छह नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को हुई। मतगणना 14 नवंबर को होगी.

