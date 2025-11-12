हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में ऐसे ही नहीं बढ़ा वोट प्रतिशत! पुरुषों की तुलना में महिलाएं काफी आगे, देखें आंकड़ा

बिहार में ऐसे ही नहीं बढ़ा वोट प्रतिशत! पुरुषों की तुलना में महिलाएं काफी आगे, देखें आंकड़ा

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में पहले चरण में कुल 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 69.04 और पुरुषों का प्रतिशत 61.56 रहा. ये अस्थायी आंकड़ों के अनुसार है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में इस बार जमकर मतदान हुआ है. दोनों चरणों के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उससे यह पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया है. वोट प्रतिशत बढ़ने के पीछे एक ये भी कारण माना जा रहा है.

बिहार में संपन्न विधानसभा चुनाव में कुल 66.91 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है. विधानसभा का चुनाव दो चरणों में मंगलवार को संपन्न हुआ. निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी दी. आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 243 सीटों पर 66.91 फीसदी मतदान हुआ जिसमें 62.8 प्रतिशत पुरुषों ने जबकि 71.6 फीसदी महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

पुरुषों की अपेक्षा 8.8% अधिक महिलाओं ने किया मतदान

आंकड़ों में कहा गया है कि प्रदेश में मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही और पुरुषों की अपेक्षा करीब 8.8 प्रतिशत अधिक महिलाओं ने इन चुनाव में मतदान किया. आयोग से प्राप्त अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण में कुल 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 69.04 और पुरुषों का प्रतिशत 61.56 रहा.

दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़कर 68.76 फीसद हुआ

इसमें कहा गया है कि दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़कर 68.76 हो गया, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 74.03 और पुरुषों का प्रतिशत 64.1 रहा. दोनों चरणों के कुल आंकड़े देखें तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 71.6 रहा, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 62.8 रहा. राज्य के कुल 7,45,26,858 मतदाताओं में से 3,51,45,791 महिला और 3,93,79,366 पुरुष मतदाता थे.

यह आंकड़ा सेवा मतदाताओं, ट्रांसजेंडर एवं पोस्टल बैलेट को शामिल किए बिना जारी किया गया है. निर्वाचन आयोग के अनुसार अधिकारिक अंतिम आंकड़े बाद में साझा किए जाएंगे.

राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार पांडेय ने बताया कि, "महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र के लिए उत्साहजनक है और यह राज्य की राजनीतिक राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है. नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण नीतियों और केंद्र सरकार की योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण में 121 सीटों के लिए छह नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को हुई। मतगणना 14 नवंबर को होगी.

यह भी पढ़ें- रिजल्ट से पहले तेजस्वी यादव बताई शपथ ग्रहण की तारीख, भड़की BJP, 'अंग्रेजी में एक शब्द है…'

Published at : 12 Nov 2025 02:19 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Vote Share
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: शाहीन के Maharashtra कनेक्शन की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी- सूत्र | Breaking
Delhi Red Fort Blast: मिल गए सबूत, बेनकाब आतंक की 'D कंपनी' ! | Terror Alert | ABP News
Delhi Red Fort Blast: कार ब्लास्ट के बाद लाल किले के आस-पास के इलाकों में पसरा सन्नाटा! | Breaking
Delhi Blast: ब्लास्ट प्लान बेनकाब! FSL टीम के हाथ लगे दो जिंदा कारतूस| Red Fort Blast
Delhi Red Fort Blast: 40 घंटे पहले जहां हुआ था विस्फोटक ब्लास्ट, ग्राउंड पर देखिए अब क्या है हाल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
बॉलीवुड
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Fatty Liver Disease Symptoms: आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
जनरल नॉलेज
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget