हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचुनाव 2025: महुआ सीट में ऐसी क्या बात जिसके लिए उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान में ठनी थी? समझिए

चुनाव 2025: महुआ सीट में ऐसी क्या बात जिसके लिए उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान में ठनी थी? समझिए

Bihar Assembly Election 2025: इस सीट से आरजेडी के मुकेश रोशन विधायक हैं. इस बार (2025) भी वही लड़ेंगे. तेज प्रताप यादव भी यहीं से लड़ेंगे. वे पहले भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच महुआ विधानसभा सीट को लेकर विवाद सुलझ गया है. सूत्रों की मानें तो यह सीट चिराग पासवान के पास ही रहेगी. कुशवाहा कुछ शर्तों के साथ तैयार हो गए हैं. सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस सीट में ऐसी क्या बात थी जिसके लिए दोनों नेताओं के बीच ठन गई थी? समझिए.

इस सीट से आरजेडी के मुकेश रोशन विधायक हैं. इस बार (2025) भी वही लड़ेंगे. आरजेडी ने उन्हें सिंबल दे दिया है. तेज प्रताप यादव भी अपनी पार्टी के सिंबल से इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे. बता दें कि तेज प्रताप इस सीट से विधायक रह चुके हैं. यह सीट किस पार्टी के लिए मजबूत है अब इसे समझिए और जानिए क्यों उपेंद्र कुशवाहा को इसकी चाहत थी.

महुआ सीट का जातीय समीकरण देखें

इस सीट पर 16.5 प्रतिशत के करीब यादव वोटर हैं तो 15% के करीब मुस्लिम वोटर हैं. दोनों मिलाकर माना जाए तो करीब 32 फीसद का आंकड़ा है. इसके अलावा तीसरे नंबर पर यहां पासवान जाति की संख्या है. चौथे नंबर पर रविदास जाति के वोटर हैं. पांचवें नंबर पर यहां कुशवाहा वोटर हैं. इसके बाद अन्य जातियां भी हैं. यहां सवर्ण जाति की संख्या कम है. 

एम-वाई समीकरण के हिसाब से आरजेडी ने यहां मुकेश रोशन को टिकट दिया है, लेकिन तीसरे नंबर पर यहां पासवान की संख्या है ऐसे में अन्य जातियों का वोट जोड़ा जाए तो यह सीट एनडीए भी निकाल सकती है. चर्चा थी कि इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे या बहू को लड़ाना चाहते थे. उपेंद्र कुशवाहा का घर इस सीट के पास ही जंदाहा में है. उपेंद्र कुशवाहा की सोच ये रही होगी कि कुशवाहा के अलावा पासवान और अन्य जातियों का वोट मिल जाएगा तो यह सीट निकल जाएगी. साथ ही स्थानीय होने का भी उन्हें फायदा मिल सकता है. यानी उनके लिए यह सीट जीतने वाली थी.

एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि यहां एम-वाई समीकरण को छोड़ दिया जाए तो अन्य जातियों का वोट एनडीए को मिल सकता है. तेज प्रताप यादव जब 2015 में विधायक बने तो उन्होंने यहां मेडिकल कॉलेज बनवाने की घोषणा की थी. सरकार में रहकर यहां मेडिकल कॉलेज बनवाया. मुकेश रोशन विधायक जरूर हैं, लेकिन वह हवा-हवाई विधायक हैं. क्षेत्र में बहुत कम रहते हैं. तेज प्रताप यादव क्षेत्र में बने रहे हैं. उन्होंने घोषणा भी की है कि वे अगर इस बार जीते तो इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे. महुआ को जिला बनाने की भी उन्होंने घोषणा की है. तेजप्रताप की यादव, मुस्लिम के अलावा अन्य जातियों पर भी अच्छी पकड़ है. ऐसे में इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है.

यह भी पढ़ें- बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी

Published at : 15 Oct 2025 03:52 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Upendra Kushwaha Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
बॉलीवुड
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
शिक्षा
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
जनरल नॉलेज
RSS Ban: कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, जानें कब-कब हो चुकी ऐसी कोशिश?
कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, जानें कब-कब हो चुकी ऐसी कोशिश?
यूटिलिटी
सिर्फ एक लाख रुपये में चीन से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं सामान? जानें बिजनेस करने का तरीका
सिर्फ एक लाख रुपये में चीन से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं सामान? जानें बिजनेस करने का तरीका
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget