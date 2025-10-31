हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election: मोकामा में भिड़ रहे दो बाहुबली! अनंत सिंह बनाम सूरजभान में किसका पलड़ा भारी?

Bihar Election: मोकामा में भिड़ रहे दो बाहुबली! अनंत सिंह बनाम सूरजभान में किसका पलड़ा भारी?

Bihar Assembly Election: मोकामा सीट पर इस बार दो भूमिहारों की सीधी जंग देखने को मिलेगी. छोटे सरकार अनंत सिंह JDU से मैदान में हैं, जबकि LJP से सूरजभान सिंह और RJD से वीणा देवी मैदान में हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 31 Oct 2025 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है और पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. इसी चरण में पटना जिले की चर्चित सीट मोकामा पर सबकी नजरें टिकी हैं. यह वही सीट है जहां लंबे समय से बाहुबली अनंत सिंह, जिन्हें ‘छोटे सरकार’ कहा जाता है, का दबदबा रहा है.

लेकिन इस बार का मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि मैदान में उनकी टक्कर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से होने वाली है. चुनाव 6 नवंबर को होगा और मोकामा की यह जंग फिर से बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकती है.

मोकामा की राजनीतिक अहमियत

मोकामा विधानसभा सीट बिहार की राजनीति का वह चेहरा है जहां बाहुबली और जातीय समीकरण मिलकर सत्ता का संतुलन तय करते हैं. यहां से पहले 2020 में अनंत सिंह राजद (RJD) के टिकट पर जीते थे, जबकि 2015 में वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी रहे थे. 2010 में यह सीट जदयू (JDU) के पास थी. जातीय समीकरण के नजरिए से देखा जाए तो इस बार फिर मुकाबला भूमिहार बनाम भूमिहार है, क्योंकि अनंत सिंह JDU से मैदान में हैं और वीणा देवी RJD की उम्मीदवार हैं. चुनाव भले वीणा देवी लड़ रही हों, लेकिन राजनीतिक रूप से यह टक्कर अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह मानी जा रही है.

बाहुबलियों की धरती मोकामा

गंगा किनारे बसा मोकामा बाहुबलियों की राजनीति का प्रतीक माना जाता है. यहां 1990 के दशक से ही ताकतवर नेताओं का दबदबा रहा है. तीन दशकों में तीन बड़े बाहुबली- दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह और अनंत सिंह ने इस क्षेत्र से जीत दर्ज की है. दिलीप सिंह (1990–2000) जनता दल से, सूरजभान सिंह (2000–2005) निर्दलीय और अनंत सिंह (2005–2022) लगातार विजयी रहे. 2022 के उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने RJD के टिकट पर जीत दर्ज की थी. दिलचस्प यह है कि मोकामा की राजनीति हमेशा किसी न किसी बाहुबली परिवार के इर्द-गिर्द घूमती रही है.

2000 का ऐतिहासिक चुनाव

साल 2000 में मोकामा का चुनाव बिहार की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था. उस वक्त दिलीप सिंह (अनंत सिंह के भाई) मंत्री थे और RJD से चुनाव लड़ रहे थे. तभी सूरजभान सिंह ने निर्दलीय उतरकर उन्हें हराकर सबको चौंका दिया. उस समय सूरजभान सिंह पर 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे. यही से मोकामा की राजनीति में बाहुबली बनाम बाहुबली की परंपरा शुरू हुई जो आज तक जारी है.

अनंत सिंह की राजनीतिक यात्रा

‘छोटे सरकार’ कहे जाने वाले अनंत सिंह की राजनीति 2005 में जदयू से शुरू हुई थी. उन्होंने 2005 और 2010 में जीत दर्ज की, फिर 2015 में निर्दलीय और 2020 में राजद के टिकट पर विधायक बने. हालांकि 2022 में हथियार बरामदगी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई. बाद में 2024 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. इसके बाद वे दोबारा जनवरी 2025 में 6 महीने के लिए जेल गए थे. इस साल की अगस्त में उन्हें फिर रिहा किया गया. अब वे JDU के टिकट से दोबारा मैदान में हैं. अनंत सिंह के खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और हत्या के प्रयास के आरोप शामिल हैं. इसके बावजूद मोकामा की जनता उन्हें ‘छोटे सरकार’ के रूप में आज भी पहचानती है.

सूरजभान सिंह और वीणा देवी की वापसी

सूरजभान सिंह का नाम भी बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार है. 5 मार्च 1965 को मोकामा में जन्मे सूरजभान ने अपराध से राजनीति की ओर कदम बढ़ाया. 2000 में वे निर्दलीय विधायक बने और 2004 में LJP के टिकट पर सांसद. बाद में बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सजा हुई, हालांकि 2014 में वे बरी हो गए. चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के चलते उन्होंने अपनी पत्नी वीणा देवी को राजनीति में आगे बढ़ाया. वीणा देवी 2014 में मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं और अब मोकामा से RJD की प्रत्याशी हैं.

क्यों खास है मोकामा की जंग?

मोकामा का मुकाबला सिर्फ दो उम्मीदवारों का नहीं बल्कि दो युगों की टक्कर है. एक तरफ हैं अनंत सिंह, जिनकी छवि जनता के बीच एक स्थानीय ‘सरकार’ जैसी है, वहीं दूसरी ओर सूरजभान सिंह का परिवार राजनीतिक प्रभाव के दम पर मैदान में है. चाहे कोई भी पार्टी जीते, लेकिन तय है कि इस बार भी मोकामा में जीत किसी बाहुबली की ही होगी. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह चुनाव मोकामा के इतिहास को एक बार फिर दोहराने वाला है- जहां बाहुबल, जनसंपर्क और जातीय समीकरण तीनों एक साथ अपनी भूमिका निभाएंगे.

दुष्यंत शेखर की रिपोर्ट

और पढ़ें
Published at : 31 Oct 2025 01:41 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Asembly Election 2025 Bahubali Leaders Of Bihar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
विश्व
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
Advertisement

वीडियोज

Bihar NDA Manisfesto: बिहार के लिए NDA का संकल्प पत्र जारी, विकसित Bihar के Agenda दिया गया
Sardar Patel 150 Anniversary: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य परेड, लोगों को दिलाई एकता की शपथ
Bihar Elections 2025: Rahul Gandhi के 'ड्रामा' वाले बयान पर विवाद, भड़क उठे Chirag Paswan | ABP News
Dularchand Case: मोकामा में दिनदहाड़े हत्या! जनसुराज प्रत्याशी के काफिले पर चली गोलियां | Anant Singh
ITR Filing Date बढ़ी! अब 10 दिसंबर 2025 तक करें Return File बिना Penalty के | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
विश्व
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुईं 'कांतारा चैप्टर 1' से 'बागी 4' तक, इस वीकेंड पर मजा आ जाएगा
फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुईं 'कांतारा चैप्टर 1' से 'बागी 4' तक इतना कुछ
नौकरी
रेलवे में निकली हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका
रेलवे में निकली हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका
यूटिलिटी
गलती से भी न कर देना ये गलती, अटक जाएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त
गलती से भी न कर देना ये गलती, अटक जाएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त
Home Tips
How to Fix Curtain Pole: पर्दे के वजन से नहीं टिक रहा कर्टन पोल तो न हो परेशान, इन 8 टिप्स से मिलेगी मदद
पर्दे के वजन से नहीं टिक रहा कर्टन पोल तो न हो परेशान, इन 8 टिप्स से मिलेगी मदद
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget