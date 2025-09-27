Bihar Election: CM नीतीश कुमार ने लालू यादव को कहा ‘ससुरा’, रोहिणी आचार्य बोलीं- 'पागलपन की हद...'
Bihar Election 2025: खगड़िया में कार्यकर्ता संवाद के दौरान CM नीतीश कुमार ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए उन्हें ‘ससुरा’ कहकर संबोधित कर दिया. इस पर रोहिणी आचार्य पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट किया.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार (25 सितंबर) को खगड़िया में एक कार्यकर्ता संवाद के दौरान लालू यादव पर उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने 'ससुरा' कहकर संबोधित किया. नीतीश ने कहा कि "ससुरा जब खुद हट गया तो अपनी पत्नी को बना दिया. पहले के समय में इतना लोग काम करता था क्या."
नीतीश कुमार का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसको लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया. उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, "दिमागी तौर पर पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके व्यक्ति की जुबान गंदी होनी स्वाभाविक से बात है, पागलों को सड़कों पर गाली गलौज करते अमूमन देखा ही जाता है. जिस व्यक्ति के संरक्षण में मुजफ्फरपुर महापाप हुआ, जिसकी चारित्रिक नीचता के किस्से तमाम हैं, उस बदजुबान तोंद वाले अंकल के मुंह से निश्चित हार की बौखलाहट में घटिया सोच से पैदा हुई निम्नस्तर की भाषा का गुबार निकल रहा है."
'बिहार की जनता तैयार बैठी है'
रोहिणी आचार्य ने आगे लिखा, "पागलपन की हद हासिल कर बेचैन आत्मा बन चुके अंकल … बोली जा रही हर गंदी बोली का हिसाब करने को तैयार बैठी है बिहार की जनता. चाहे लाख दे लो गाली, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली."
नीतीश कुमार की यह बयानबाजी राजनीतिक गलियारों में तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई है. सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग इसे नीतीश की हार की बौखलाहट का संकेत बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे व्यक्तिगत हमले के रूप में देख रहे हैं.
बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच यह बयान नीतीश और लालू दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. इस तरह की बयानबाजी मतदाताओं की मानसिकता पर असर डाल सकती है. वहीं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी इस मौके का लाभ उठाने की रणनीति बना सकते हैं.
