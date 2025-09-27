बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पुलिस अवैध हथियारों पर कड़ी नजर रख रही है. इसी कड़ी में पटना और मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली. पूर्वी चंपारण जिले के पचपकड़ी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, वहीं पटना से नौ लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया.

मोतिहारी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पचपकड़ी थाना क्षेत्र के सपही गांव निवासी मोहम्मद हसनैन के घर में भारी मात्रा में हथियार जमा किए गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई और शनिवार को घर पर छापेमारी की गई.

चुनाव के बीच पुलिस ने बरामद किए हथियार

पुलिस की तलाशी के दौरान दो डीबीबीएल दोनाली बंदूकें मिलीं, जिनमें से एक मेड इन इटली थी. इसके अलावा पांच लाइसेंसधारी हथियार, 36 गोलियां, तीन एयरगन, पिलेट्स और एक टेलिस्कोप भी बरामद किया गया. जब्त गोलियों पर हाई वेलोसिटी 70 एमएम सुपर मेगना मेड इन इंडिया लिखा हुआ पाया गया.

हालांकि, छापेमारी की भनक लगते ही मोहम्मद हसनैन मौके से फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक, हसनैन के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. सभी हथियारों की तकनीकी जांच की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

पटना में नौ हथियार तस्कर गिरफ्तार

इधर, राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र के कैमाशिकोह मुहल्ला में पुलिस ने हथियारों के साथ घूम रहे नौ युवकों को दबोच लिया. इनके पास से पांच रायफल, दो पिस्टल, तीन मैगजीन, 29 कारतूस और तीन खोखा बरामद किए गए.

पुलिस पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग हथियार लेकर कहां और क्यों जा रहे थे. फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, चुनाव से पहले राज्य में असामाजिक तत्वों और आपराधिक गिरोहों

चुनाव से पहले पुलिस हुई सख्त

की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. गुप्त सूचनाओं के आधार पर लगातार छापेमारियां की जा रही हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह का बाधा न उत्पन्न हो.

इस तरह की कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन हर हाल में कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए गंभीर है. मोतिहारी और पटना की घटनाओं ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बिहार में अवैध हथियारों का कारोबार चुनाव के समय सक्रिय हो जाता है, लेकिन पुलिस अलर्ट मोड पर है.