बिहार में 6 करोड़ लोगों की होगी हेल्थ स्क्रीनिंग, बनेगा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड

बिहार सरकार ने राज्य के करीब 6 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने की बड़ी योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार (02 सितंबर 2026) को पटना में ‘जांच एवं उपचार-चिकित्सा आपके द्वार’ अभियान का शुभारंभ किया. सभी 38 जिलों के लिए जागरूकता रथ रवाना किए गए. अभियान 2 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा.

अभियान के तहत 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की घर-घर जाकर प्राथमिक स्वास्थ्य जांच और परामर्श किया जाएगा. मधुमेह, ब्लड प्रेशर, सामान्य कैंसर, हृदय रोग, सांस व फेफड़ों की बीमारी और फैटी लिवर जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग होगी. जरूरत पड़ने पर मरीजों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर से जिला अस्पताल तक उपचार उपलब्ध कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें- स्वरा भास्कर के बयानों पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'इतिहास को…'

6 करोड़ लोगों का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच का उद्देश्य बीमारी गंभीर होने का इंतजार करने के बजाय समय रहते उसकी पहचान और इलाज सुनिश्चित करना है. राज्य में करीब 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग कर उनका स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. इस रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि भविष्य में इलाज के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सके.

जिला अस्पतालों में बढ़ी सर्जरी, 45 तरह के ऑपरेशन

सम्राट चौधरी ने बताया कि जिला और अनुमंडल अस्पतालों में अब 45 प्रकार की सर्जरी की जा रही हैं. पहले 36 तरह की सर्जरी होती थी. जून में जहां 2,428 ऑपरेशन हुए थे, वहीं इस महीने यह संख्या बढ़कर 8,000 से अधिक हो गई है. उन्होंने कहा कि अस्पतालों से मरीजों के रेफरल में भी कमी आई है.

PHC से सब सेंटर तक आएगा मिशन कायाकल्प

मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए ‘मिशन कायाकल्प’ लाने की घोषणा की. इसके तहत PHC, APHC और सब सेंटरों की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा, ताकि लोगों को घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके.

उन्होंने एनीमिया स्क्रीनिंग अभियान का भी जिक्र किया, जिसमें एक करोड़ लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने की योजना बताई, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ सकें.

यह भी पढ़ें- ...और रो पड़े दबंग विधायक अनंत सिंह! जानें क्या है मामला?