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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारस्वरा भास्कर के बयानों पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'इतिहास को…'

स्वरा भास्कर के बयानों पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'इतिहास को…'

स्वरा भास्कर की ओर से जौहर सीन को लेकर दिए गए बयान के बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. इस बीच कांग्रेस का कहा है कि स्वरा भास्कर के बयान को तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 02 Sep 2026 03:12 PM (IST)
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फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक्टिंग से ज्यादा बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. एक बार फिर वे एक नए विवाद में घिरी हुई हैं. फिल्म 'पद्मावत' के जौहर सीन पर दिए गए उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. हालांकि उन्होंने सफाई दे दी है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. इस पर बिहार कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है.

बुधवार (02 सितंबर, 2026) को बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने बयान जारी करते हुए कहा कि देश वर्तमान और भविष्य की बात करना चाहता है और ऐसे तमाम लोग जो अतीत की बातों में उलझाकर मीडिया हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वो हकीकत से भागने वाले लोग हैं. स्वरा भास्कर के व्यक्तिगत बयान को इतनी तवज्जो देने की आवश्यकता है नहीं." 

'…तो उनका बोलना सार्थक नजर आएगा'

स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के पूर्व और आजादी के बाद महिलाओं के अधिकारों के लिए कई संघर्ष कर उनकी स्थिति को सुधारा है. कालांतर के इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता है, लेकिन वर्तमान में महिलाओं पर एनडीए शासन काल में हो रहे अत्याचार पर वे बोले तो उनका बोलना सार्थक नजर आएगा.

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क्या है मामला?

31 अगस्त को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'वुमन, लाइफ, फ्रीडम' कार्यक्रम में स्वरा भास्कर पहुंचीं थीं. उन्होंने पद्मावत के जौहर सीन पर यह कहा कि इस सीन से रेप सर्वाइवर्स के लिए गलत मैसेज जा सकता है. उन्होंने यह कहा था कि क्या हम अपने सर्वाइवर्स को यही बताना चाहते हैं कि वे जीने के लायक नहीं हैं? एक इज्जतदार औरत खुद को मार लेती है, क्या हम यह बताना चाहते हैं कि रेप एक औरत की जिंदगी का अंत है? यह सीन बहुत प्रॉब्लम वाला था. 

वीडियो के वायरल होने के बाद स्वरा भास्कर ने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है.

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Input By : आईएएनएस से भी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Sep 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Swara Bhasker BIHAR NEWS
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