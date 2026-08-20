Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में 11 लाख गरीब परिवारों को तोहफा, मिलेगा पक्का घर

बिहार में 11 लाख गरीब परिवारों को तोहफा, मिलेगा पक्का घर

Bihar PM Awas Yojana: बिहार में गरीब परिवारों को बड़ी सौगात मिली है. शिवराज सिंह चौहान ने 11 लाख से ज्यादा पक्के मकानों की मंजूरी का ऐलान किया. फसल बीमा योजना पर भी सरकार ने जोर दिया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 20 Aug 2026 11:22 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार दौरे के दौरान गरीब परिवारों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प देश के हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है. इसी दिशा में बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए 11 लाख से ज्यादा नए आवासों की स्वीकृति दी जा रही है.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार की पवित्र धरती पर आकर उनका मन आनंद और प्रसन्नता से भर गया है. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास अब तक कच्ची छत थी, उन्हें जल्द ही अपना पक्का घर मिलेगा. इन मकानों के जरिए लाखों परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और उनके वर्षों पुराने सपने पूरे होंगे.

यह भी पढ़ें- पटना: BPSC-AEDO परीक्षा में धांधली का खुलासा, बायोमेट्रिक ऑपरेटर अरेस्ट

'गरीबों को सम्मानजनक जीवन दे रही सरकार'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार लगातार गरीबों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में काम कर रही है. पक्का मकान मिलने से लोगों को सिर्फ रहने की सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक मजबूती भी मिलेगी.

बिहार सरकार को फसल बीमा योजना पर बधाई

शिवराज सिंह चौहान ने बिहार सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के फैसले की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि अब अगर किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से खराब होती है तो बीमा योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी. उन्होंने कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं और उनकी मेहनत को सुरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है. फसल नुकसान की स्थिति में बीमा कवच किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा.

डबल इंजन सरकार पर विजय सिन्हा का भरोसा

बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी इस घोषणा को राज्य के विकास के लिए अहम बताया. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का "सबका साथ, सबका विकास" का संकल्प अब जमीन पर दिखाई दे रहा है. विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में गरीबों के लिए 11 लाख नए आवासों की व्यवस्था एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.

विकास योजनाओं से बदलेगी बिहार की तस्वीर

केंद्र और राज्य सरकार का दावा है कि आवास, किसान कल्याण और जनहित की योजनाओं के जरिए बिहार में विकास की गति तेज की जा रही है. सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद परिवार को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. 

11 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति को बिहार में गरीब कल्याण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें- बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का क्या होगा रूट? इन जिलों को फायदा

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 20 Aug 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
PM Awas Yojna Biahr News PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में 11 लाख गरीब परिवारों को तोहफा, मिलेगा पक्का घर
बिहार में 11 लाख गरीब परिवारों को तोहफा, मिलेगा पक्का घर
बिहार
'चंदा चोर और पेपर लीक वाले BJP दफ्तर में रहते हैं', तेजस्वी के वीडियो से बवाल!
'चंदा चोर और पेपर लीक वाले BJP दफ्तर में रहते हैं', तेजस्वी के वीडियो से बवाल!
बिहार
BBOSE के डिप्टी डायरेक्टर के 3 ठिकानों पर रेड, पटना से बेगूसराय तक हड़कंप
BBOSE के डिप्टी डायरेक्टर के 3 ठिकानों पर रेड, पटना से बेगूसराय तक हड़कंप
बिहार
Exclusive: कंगना रनौत के 'गटर' वाले बयान से चिराग पासवान निराश, 'ऐसी उटपटांग बातें...'
कंगना रनौत के 'गटर' वाले बयान से चिराग पासवान निराश, 'ऐसी उटपटांग बातें...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडोनेशिया में 5.7 तीव्रता का भूकंप, झटकों का सिलसिला जारी
इंडोनेशिया में 5.7 तीव्रता का भूकंप, झटकों का सिलसिला जारी
बिहार
पटना: BPSC-AEDO परीक्षा में धांधली का खुलासा, बायोमेट्रिक ऑपरेटर अरेस्ट
पटना: BPSC-AEDO परीक्षा में धांधली का खुलासा, बायोमेट्रिक ऑपरेटर अरेस्ट
स्पोर्ट्स
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
ओटीटी
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, मुश्किल दौर याद कर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
इंडिया
इस्लामाबाद की कार्रवाई पर भारत का जवाब, पाक हाई कमीशन पर लिया एक्शन
इस्लामाबाद की कार्रवाई पर भारत का जवाब, पाक हाई कमीशन पर लिया एक्शन
ऑटो
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
बिजनेस
चीनी की मनमानी खरीद पर ने लगाई लिमिट, त्योहारों से पहले बड़ा फैसला
Sugar Price News: चीनी की मनमानी खरीद पर ने लगाई लिमिट, त्योहारों से पहले बड़ा फैसला
एग्रीकल्चर
Cow Dung Online Business: गोबर के उपलों को ऐसे बेचें ऑनलाइन, होगी तगड़ी कमाई
गोबर के उपलों को ऐसे बेचें ऑनलाइन, होगी तगड़ी कमाई
ABP NEWS
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
ABP NEWS
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
ABP NEWS
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
ABP NEWS
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
ABP NEWS
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
Embed widget