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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBBOSE के डिप्टी डायरेक्टर के 3 ठिकानों पर रेड, पटना से बेगूसराय तक हड़कंप

BBOSE के डिप्टी डायरेक्टर के 3 ठिकानों पर रेड, पटना से बेगूसराय तक हड़कंप

Bihar EOU Raid: छापेमारी के दौरान अजय सिंह अपने आवास पर ही थे. बेगूसराय में इनका पैतृक घर है. आय से 3 करोड़ 43 लाख रुपये से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 20 Aug 2026 11:01 AM (IST)
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बिहार में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है. आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के उप निदेशक (डिप्टी डायरेक्टर) अजय कुमार सिंह के तीन ठिकानों पर आज (गुरुवार) रेड हुई है. पटना से बेगूसराय तक छापेमारी हो रही है.

अजय कुमार सिंह पर आय से 3 करोड़ 43 लाख रुपये से अधिक (लगभग 90.04% ज्यादा) संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज किया गया है.

बीते बुधवार (19 अगस्त, 2026) को आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या 19/26 दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से मिले तलाशी वारंट के आधार पर की जा रही है.

घर से मिले कैश, दस्तावेजों की हो रही जांच

EOU की अलग-अलग टीमें आज एक साथ तीन जगहों पर तलाशी ले रही हैं. जांच एजेंसी उनके ठिकानों पर दस्तावेज, संपत्ति और दूसरे जरूरी रिकॉर्ड खंगाल रही है. फिलहाल तीनों जगहों पर तलाशी की कार्रवाई जारी है. घर से कुछ कैश मिले हैं, जिनमें 500 की 10 से ज्यादा गड्डियां हैं, हालांकि ये टोटल अमाउंट कितना है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है.

यह भी पढ़ें- बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का क्या होगा रूट? इन जिलों को फायदा

बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान अजय सिंह अपने आवास पर ही थे. बेगूसराय में इनका पैतृक घर है. रेड पूरी होने के बाद ही आधिकारिक रूप से जानकारी मिल पाएगी कि अजय सिंह के ठिकानों से क्या कुछ मिला है. 

बता दें कि आए दिन इस तरह के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम कार्रवाई कर रही है लेकिन भ्रष्ट तरीके से संपत्ति बनाने वाले मान नहीं रहे हैं. अलग-अलग तरीके से वे अकूत संपत्ति बनाने में जुटे हैं. कहीं पत्नी के नाम से जमीन और घर बना लेते हैं तो कई बार दूसरे के नाम पर ये सब काम करते हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार: सभी जिलों में बनेगी दंगा निरोधी दस्ता इकाई, सम्राट सरकार का फैसला

Published at : 20 Aug 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Begusarai BBOSE Patna BIHAR NEWS
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