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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'चंदा चोर और पेपर लीक वाले BJP दफ्तर में रहते हैं', तेजस्वी के वीडियो से बवाल!

'चंदा चोर और पेपर लीक वाले BJP दफ्तर में रहते हैं', तेजस्वी के वीडियो से बवाल!

Tejashwi Yadav Viral Video: तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी कर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए. उन्होंने युवाओं से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की अपील की और X पर लंबा पोस्ट लिखा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 20 Aug 2026 11:05 AM (IST)
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राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया. वीडियो में वह पटना बीजेपी कार्यालय की ओर इशारा करते हुए कई गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो उनके राजभवन मार्च के बाद का है, जिसमें पुलिस कार्रवाई के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था. वीडियो जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने युवाओं से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की अपील की.

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"चंदा चोर, पेपर लीक वाले इसी दफ्तर में रहते हैं"

वीडियो में तेजस्वी यादव बीजेपी कार्यालय दिखाते हुए कहते हैं कि "चंदा चोर, पेपर लीक और डस्टबिन घोटाले वाले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इसी में रहते हैं." उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है. तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है.

X पोस्ट में लगाए 100 से ज्यादा आरोप

तेजस्वी यादव ने X पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए. उन्होंने बीजेपी नेताओं पर चंदा चोरी, पेपर चोरी, झाड़ू चोरी, टॉयलेट चोरी, डस्टबिन चोरी, डीजल चोरी, दवाई चोरी समेत कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.

उन्होंने अपने पोस्ट में सृजन घोटाला, पुल-पुलिया, बालू, राशन, मिड-डे मील और अन्य योजनाओं से जुड़े मामलों का भी जिक्र किया. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार करने वाले और अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग बीजेपी कार्यालयों में मिलेंगे.

बीजेपी दफ्तरों पर भी साधा निशाना

आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यालय दंगा-फसाद, नफरत और हिंसा फैलाने वाले कार्यों के अड्डे बन चुके हैं. उन्होंने कहा कि अनैतिक और अवैधानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ जनता को आवाज उठानी चाहिए. हालांकि बीजेपी की ओर से तेजस्वी यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया आना बाकी है. इससे पहले भी बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बीच भ्रष्टाचार और शासन व्यवस्था को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी होती रही है.

बिहार की सियासत में तेज हुआ आरोप-प्रत्यारोप

तेजस्वी यादव का यह हमला ऐसे समय में आया है, जब बिहार में राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है. विपक्ष सरकार और बीजेपी पर सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी नेता आरजेडी के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताते रहे हैं. आने वाले चुनावों को देखते हुए भ्रष्टाचार, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दे बिहार की राजनीति के प्रमुख विषय बने हुए हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 20 Aug 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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