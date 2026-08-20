Exclusive: कंगना रनौत के 'गटर' वाले बयान से चिराग पासवान निराश, 'ऐसी उटपटांग बातें...'

केंद्रीय खाद्य एवं उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने ABP न्यूज से खास बातचीत में देश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के 'गटर जनरेशन' वाले बयान पर भी निराशा जाहिर की और कहा कि एक संगठन या पार्टी को बुरा कहने के लिए आप पूरी जनरेशन को बुरा कह दें, यह गलत है.

दरअसल, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जेन-ज़ी को 'गटर लेवल के लोग' बताया था. जब कंगना से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने माफी नहीं मांगी न ही स्पष्टीकरण दिया. कंगना रनौत ने कहा, "मैंने गलत क्या बोला? ये अपने आप को कॉकरोच कहते हैं, कॉकरोच तो गटर में ही रहते हैं." एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने चिराग पासवान से सवाल किया कि कंगना आज की जनरेशन के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं. इसपर चिराग पासवान का क्या कहना है?

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'मैं खुद ऐसी बातों से परेशान हूं'- चिराग पासवान

सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा, "हर व्यवस्था में अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं. मेरी खुद की पार्टी में ही मैं अपने सदस्यों पर नाराज होता हूं. पूछता हूं कि यह क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, यह हरकत क्यों की? मैं खुद ही कई बार परेशान हो जाता हूं. यह हर जगह हर कोई होता होगा. हालांकि, यह मायने नहीं रखा. मायने केवल एक बात रखती है और वह यहा कि आपकी सरकार का प्रमुख नेता क्या सोचता है."

लोजपा (रामविलास) के चीफ चिराग पासवान ने आगे कहा, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखकर आगे बढ़ा रहा हूं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं. वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, केवल वही मायने रखता है."

'संगठन में कई लोग उटपटांग बातें करते हैं'

चिराग पासवान का कहना है, "गाहे-बगाहे कई ऐसे लोग आएंगे जो उटपटांग बातें कहेंगे. मैं खुद कितनी सांप्रदायिकता वाली भाषाएं सुनता हं, जिनका मैं खुद कतई पक्षधर नहीं हूं. सावन के महीने में कई नेता कहना शुरू कर देते हैं कि मांस नहीं बिकना चाहिए, दुकानों पर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए. मैं इन सब चीजों का पक्षधर नहीं हूं. तो मैं क्या करूं? एक व्यक्ति की बात सुनकर पूरे सिस्टम को नकारने लग जाऊं? सबसे नाराजगी मोल ले लूं? या फिर यह देखूं कि हमारी सरकार के प्रमुख नेता क्या कह रहे हैं, जिनपर मेरा विश्वास है."

'गलत भाषा बोलने वाले नेताओं को हर पार्टी टोकती है'

चिराग पासवान ने कंगना रनौत के गटर वाले बयान पर स्पष्ट रूप से कहा, "मैं मानता हूं यह गलत है. एक संगठन को बुरा बोलते-बोलते आप पूरी जनरेशन को ऐसा कह दें, यह सही नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "समय-समय पर जिस जिस नेता ने ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया हो, क्या उनको टोका नहीं गया? मैं अपनी पार्टी में टोकता हूं, बीजेपी अपनी पार्टी में टोकती है. जब आप इतने बड़े संगठन को लेकर चलते हैं, आप सबकी जवाबदेही नहीं ले सकते."

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