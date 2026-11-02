भोजपुर: मां ने करवा दी 14 साल के बेटे की हत्या! अवैध संबंध का विरोध कर रहा था बच्चा

बिहार के भोजपुर जिले के तरारी थाना क्षेत्र के दुर्गपुर गांव में 14 वर्षीय स्कूली छात्र मोहित राज की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार, अवैध संबंध का विरोध करने पर मां ने ही अपने बेटे की हत्या की साजिश रची थी. उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी.

इसके बाद प्रेमी ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर मोहित की हत्या कर दी. मामले में पुलिस ने मृतक की मां मानती देवी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, उसके प्रेमी संतोष कुमार सिंह समेत दो अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

रविवार को पीरो एसडीपीओ कन्हैया कुमार ने हत्याकांड के उद्भेदन की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दुर्गपुर गांव निवासी सत्येंद्र सिंह उर्फ अलगू के 14 वर्षीय पुत्र मोहित राज की हत्या 27 अक्टूबर की रात कर दी गई थी. उसका शव अगले दिन 28 अक्टूबर की सुबह करथ गांव स्थित बिरहर करहा के समीप से बरामद किया गया था.

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मां के प्रेम संबंध का विरोध करता था मोहित

पुलिस की तकनीकी, वैज्ञानिक और मानवीय जांच में सामने आया कि मोहित की मां मानती देवी का गांव के ही संतोष कुमार सिंह के साथ प्रेम संबंध था. मोहित इस संबंध का विरोध करता था. इस बात को लेकर मां और बेटे के बीच अक्सर विवाद होता था. पुलिस के अनुसार, बेटे के विरोध से नाराज मानती देवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मोहित की हत्या की साजिश रची थी. आरोप है कि मां के इशारे पर संतोष कुमार सिंह ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया.

एटीएम से रुपये निकालकर लौट रहा था घर

बताया जाता है कि 27 अक्टूबर की शाम मोहित घर से करथ बाजार स्थित एटीएम से रुपये निकालने गया था. वहां से उसने छह हजार रुपये की निकासी की थी. इसके बाद वह घर लौट रहा था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं पहुंचा. परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. अगले दिन सुबह करथ गांव स्थित बिरहर करहा के पास उसका शव मिला. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.

मृतक के पिता सत्येंद्र सिंह उर्फ अलगू ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने संतोष कुमार सिंह सहित तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था. पिता का आरोप था कि संतोष का उनके घर आना-जाना था, जिसका मोहित विरोध करता था. इस कारण पहले भी विवाद और धमकी की बात सामने आई थी.

पूछताछ में मां ने कबूली साजिश, प्रेमी की तलाश जारी

एसडीपीओ के अनुसार, पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. इस दौरान मिले सुराग के बाद मोहित की मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में हत्याकांड की साजिश में उसकी भूमिका सामने आई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. तरारी थानाध्यक्ष पंकज कुमार के अनुसार, मानती देवी और संतोष कुमार सिंह के बीच अक्सर 30 से 40 मिनट तक फोन पर बातचीत होती थी. पति के घर पर नहीं रहने के दौरान संतोष का उसके घर आना-जाना भी था.

पुलिस का कहना है कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपितों की पहचान कर ली गई है. मुख्य आरोपित संतोष कुमार सिंह और दो अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

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