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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह ने बयान बदला, 9 आदमी की हत्या वाले में अब लालू को घसीटा

अनंत सिंह ने बयान बदला, 9 आदमी की हत्या वाले में अब लालू को घसीटा

9 मर्डर वाले बयान पर अनंत सिंह का कहना है कि उनकी बात को उल्टा समझ लिया गया. अनंत सिंह ने शुक्रवार को मीडिया में खबरें चलने के बाद सफाई दी है. पढ़िए क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 16 Oct 2026 10:08 PM (IST)
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मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह फिर से चर्चा में हैं. शुक्रवार (16 अक्टूबर, 2026) को उन्होंने पहले कहा कि नीतीश कुमार के साथ 9 आदमी का मर्डर कराए हैं. जब मीडिया में खबरें चलीं तो उसके बाद शाम में उन्होंने अपना बयान बदल लिया और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को इस मामले में घसीटा. बयान का मतलब भी समझाया.

अनंत सिंह ने कहा कि उनकी बात को उल्टा समझ लिया गया. उनके कहने का मतलब यह था कि वे जब नीतीश कुमार के साथ हुए तो लालू यादव ने उनके 9 आदमी को मरवा दिया. 

शुक्रवार की शाम मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा, "लालू जी और नीतीश कुमार जब साथ थे तो उस वक्त मेरे भाई को टिकट दिया गया. उस समय से ही हम नीतीश कुमार की मदद करने लगे. नीतीश कुमार और लालू यादव की एक ही पार्टी थी. इसके बाद दोनों (लालू-नीतीश) अलग-अलग हो गए."

'…तो मेरा घर टूट जाएगा'

जेडीयू विधायक ने आगे कहा, "जब दोनों अलग हो गए तो ललन सिंह और नीतीश कुमार मेरे पास आए थे. उस वक्त हम लालू यादव के साथ थे क्योंकि मेरे भाई उधर ही थे. तो हमने उस वक्त ललन सिंह और नीतीश से कहा था कि आप लोग आए हैं मेरा साथ मांगने तो मेरा घर टूट जाएगा…" 

यह भी पढ़ें- 'नीतीश कुमार के साथ 9 आदमी का मर्डर कराए', JDU के अनंत सिंह बोले

मीडिया से अनंत सिंह ने कहा, "मैंने नीरज कुमार को जवाब दिया है कि मैंने कितनी कुर्बानी दी है… जब लालू यादव की सरकार थी तब हमारे 9 लोग मरवा दिए गए और मुझे गोली लगी.. हम नीतीश कुमार के साथ हुए इसलिए लालू यादव ने मरवा दिए. दो दिन हमारी इतनी क्षति हुई है. मेरे पिता की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई…" 

बता दें कि अनंत सिंह इन दिनों एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं. वे अपने समर्थक डॉ. अनुज कुमार को जिताना चाहते हैं जो जन सुराज से पटना स्नातक सीट से कैंडिडेट हैं. नीरज कुमार को भी जेडीयू ने इसी सीट से उतारा है. दोनों नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है.

यह भी पढ़ें- उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नहीं होगी टूट, तीनों विधायक माने, JDU को फायदा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Oct 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
Anant Singh BIHAR NEWS
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