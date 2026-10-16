अनंत सिंह ने बयान बदला, 9 आदमी की हत्या वाले में अब लालू को घसीटा

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह फिर से चर्चा में हैं. शुक्रवार (16 अक्टूबर, 2026) को उन्होंने पहले कहा कि नीतीश कुमार के साथ 9 आदमी का मर्डर कराए हैं. जब मीडिया में खबरें चलीं तो उसके बाद शाम में उन्होंने अपना बयान बदल लिया और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को इस मामले में घसीटा. बयान का मतलब भी समझाया.

अनंत सिंह ने कहा कि उनकी बात को उल्टा समझ लिया गया. उनके कहने का मतलब यह था कि वे जब नीतीश कुमार के साथ हुए तो लालू यादव ने उनके 9 आदमी को मरवा दिया.

शुक्रवार की शाम मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा, "लालू जी और नीतीश कुमार जब साथ थे तो उस वक्त मेरे भाई को टिकट दिया गया. उस समय से ही हम नीतीश कुमार की मदद करने लगे. नीतीश कुमार और लालू यादव की एक ही पार्टी थी. इसके बाद दोनों (लालू-नीतीश) अलग-अलग हो गए."

#WATCH पटना(बिहार): जदयू विधायक अनंत सिंह ने कहा, "मैंने नीरज कुमार को जवाब दिया है कि मैंने कितनी कुर्बानी दी है। जब लालू यादव की सरकार थी तब हमारे 9 लोग मरवा दिए गए और मुझे गोली लगी। हम नीतीश कुमार के साथ हुए इसलिए लालू यादव ने मरवा दिए। हमारी इतनी क्षति हुई है। मेरे पिता की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई…" — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 16, 2026

'…तो मेरा घर टूट जाएगा'

जेडीयू विधायक ने आगे कहा, "जब दोनों अलग हो गए तो ललन सिंह और नीतीश कुमार मेरे पास आए थे. उस वक्त हम लालू यादव के साथ थे क्योंकि मेरे भाई उधर ही थे. तो हमने उस वक्त ललन सिंह और नीतीश से कहा था कि आप लोग आए हैं मेरा साथ मांगने तो मेरा घर टूट जाएगा…"

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मीडिया से अनंत सिंह ने कहा, "मैंने नीरज कुमार को जवाब दिया है कि मैंने कितनी कुर्बानी दी है… जब लालू यादव की सरकार थी तब हमारे 9 लोग मरवा दिए गए और मुझे गोली लगी.. हम नीतीश कुमार के साथ हुए इसलिए लालू यादव ने मरवा दिए. दो दिन हमारी इतनी क्षति हुई है. मेरे पिता की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई…"

बता दें कि अनंत सिंह इन दिनों एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं. वे अपने समर्थक डॉ. अनुज कुमार को जिताना चाहते हैं जो जन सुराज से पटना स्नातक सीट से कैंडिडेट हैं. नीरज कुमार को भी जेडीयू ने इसी सीट से उतारा है. दोनों नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है.

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