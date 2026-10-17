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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सम्राट चौधरी सातवीं फेल, अनपढ़, अपराधी हैं', बिहार CM को लेकर बोले प्रशांत किशोर

'सम्राट चौधरी सातवीं फेल, अनपढ़, अपराधी हैं', बिहार CM को लेकर बोले प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर का एक और वीडियो वायरल है, जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी को 'सातवीं फेल, अनपढ़ और अपराधी' कहा. इससे पहले भी उनके कथित बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा था.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 17 Oct 2026 09:45 AM (IST)
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बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के लगातार हमलावर हैं. विधायक प्रशांत किशोर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह सम्राट चौधरी को लेकर तीखी टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा, “सम्राट चौधरी सातवीं फेल हैं, अनपढ़ हैं, अपराधी हैं इससे ज्याद कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं! जो करना है, सो कर लो!” इससे पहले भी प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हुआ था.

यह भी पढ़ें- बिहार: सुधा की तर्ज पर मिलेंगी फ्रेश मछलियां, इन 13 शहरों में खुलेंगे कियोस्क

दरअसल, मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गोली मारने की बात कही है. इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, “कहे कुछ आप बना रहे कुछ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी सातवीं फेल हैं, अनपढ़ हैं, अपराधी हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं! जो करना है, सो कर लो!”

बोले- जो कहा है, उस पर कायम हैं

प्रशांत किशोर ने अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए कहा, “जो बात हमने कही नहीं वह मुंह में डालिए नहीं और जो बात हमने कही है उस पर कायम हैं.” उनका यह वीडियो अब चर्चा में है. 

इससे पहले प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें वह कथित तौर पर कहते सुनाई दिए थे कि अगर किसी अपराधी को गोली मारनी है तो सम्राट चौधरी से बड़ा अपराधी कौन है. इस कथित बयान के बाद बिहार की राजनीति में विवाद बढ़ गया था. बीजेपी नेताओं ने प्रशांत किशोर की भाषा पर सवाल उठाए थे.

बीजेपी ने जन सुराज को बताया था 'गन सुराज'

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा ने प्रशांत किशोर की भाषा शैली की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर खुद को नई सोच का राजनीतिक चेहरा बताते हैं, लेकिन उनकी भाषा आपत्तिजनक है. शर्मा ने तंज कसते हुए कहा था कि उनकी पार्टी जन सुराज नहीं, बल्कि 'गन सुराज' है. अब नए वीडियो के सामने आने के बाद सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच बयानबाजी फिर चर्चा में है.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह ने बयान बदला, 9 आदमी की हत्या वाले में अब लालू को घसीटा

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 17 Oct 2026 09:45 AM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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