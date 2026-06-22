भरत तिवारी केस पर मनोज झा का रिएक्शन, RJD सांसद बोले- 'जब आप एनकाउंटर करते हैं तो…'

भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) केस पर आरजेडी के सांसद मनोज झा (Manoj Jha) का रिएक्शन आया है. सोमवार (22 जून, 2026) को इस पूरे मामले पर मनोज जा ने अपने बयान में काफी कुछ कहा. एनकाउंटर पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि एनकाउंटर कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता है, एनकाउंटर सच का होता है.

उन्होंने कहा, "मैंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा… सच पर पर्दा डालने के लिए एनकाउंटर होता है. एनकाउंटर नंबर बढ़ाने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए होता है."

'जब आप एनकाउंटर करते हैं तो…'

आरजेडी सांसद ने एनकाउंटर को सीधे तौर पर गलत ठहराया. उन्होंने कहा, "मान लीजिए कि कोई घोषित अपराधी भी है तो उस केस में भी आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपराध की जड़ तक जाना, पूरे नेटवर्क को देखना, उसके पूरे सहयोगियों तक पहुंचने की कोशिश करना, तो जब आप एनकाउंटर करते हैं तो इन सब पर पर्दा डालते हैं."

Patna, Bihar: On the Bharat Tiwari encounter case, RJD MP Manoj Jha says, "I watched this entire sequence of events, and both our party and I believe that our party has also decided to send a delegation. But for us, the most important thing is this: an encounter is never just… pic.twitter.com/QV7aNCQvmU — IANS (@ians_india) June 22, 2026

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पंकज त्रिपाठी के भाई के हमले पर सरकार को घेरा

दूसरी ओर फिल्म अभिनेत पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर बीते रविवार की रात जानलेवा हमला हुआ. गोपालगंज से उन्हें पटना रेफर किया गया. इस घटना पर भी मनोज झा ने सरकार को घेरा. सवाल उठाया. मनोज झा ने कहा, "पंकज जी के भाई पर जानलेवा हमला हुआ… ये खबर मिली.. महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं.. बिहार के गौरशाली लोगों में उनका नाम है… आए दिन बिहार का एक-एक परिवार खौफ में जी रहा है. ये मैं बार-बार कहता हूं.

बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं: मनोज झा

आरजेडी सांसद ने कहा कि वोट नीतीश कुमार ने नाम पर मिला था. हमें हराने के लिए सब कुछ किया गया, लेकिन सम्राट चौधरी के पास जनादेश नहीं है. मनोज झा ने कहा कि अखबार उठाकर देख लीजिए, चार नंबर, पांच नंबर पेज से हर प्रखंड, हर जिले से खबर मिलेगी जो खौफ पैदा करती है. क्योंकि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है.

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