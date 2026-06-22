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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी केस पर मनोज झा का रिएक्शन, RJD सांसद बोले- 'जब आप एनकाउंटर करते हैं तो…'

भरत तिवारी केस पर मनोज झा का रिएक्शन, RJD सांसद बोले- 'जब आप एनकाउंटर करते हैं तो…'

Bharat Tiwari Encounter: आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि सच पर पर्दा डालने के लिए एनकाउंटर होता है. एनकाउंटर नंबर बढ़ाने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए होता है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Jun 2026 04:22 PM (IST)
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भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) केस पर आरजेडी के सांसद मनोज झा (Manoj Jha) का रिएक्शन आया है. सोमवार (22 जून, 2026) को इस पूरे मामले पर मनोज जा ने अपने बयान में काफी कुछ कहा. एनकाउंटर पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि एनकाउंटर कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता है, एनकाउंटर सच का होता है. 

उन्होंने कहा, "मैंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा… सच पर पर्दा डालने के लिए एनकाउंटर होता है. एनकाउंटर नंबर बढ़ाने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए होता है." 

'जब आप एनकाउंटर करते हैं तो…'

आरजेडी सांसद ने एनकाउंटर को सीधे तौर पर गलत ठहराया. उन्होंने कहा, "मान लीजिए कि कोई घोषित अपराधी भी है तो उस केस में भी आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपराध की जड़ तक जाना, पूरे नेटवर्क को देखना, उसके पूरे सहयोगियों तक पहुंचने की कोशिश करना, तो जब आप एनकाउंटर करते हैं तो इन सब पर पर्दा डालते हैं." 

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान, 'बिहार सरकार...'

पंकज त्रिपाठी के भाई के हमले पर सरकार को घेरा

दूसरी ओर फिल्म अभिनेत पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर बीते रविवार की रात जानलेवा हमला हुआ. गोपालगंज से उन्हें पटना रेफर किया गया. इस घटना पर भी मनोज झा ने सरकार को घेरा. सवाल उठाया. मनोज झा ने कहा, "पंकज जी के भाई पर जानलेवा हमला हुआ… ये खबर मिली.. महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं.. बिहार के गौरशाली लोगों में उनका नाम है… आए दिन बिहार का एक-एक परिवार खौफ में जी रहा है. ये मैं बार-बार कहता हूं. 

बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं: मनोज झा

आरजेडी सांसद ने कहा कि वोट नीतीश कुमार ने नाम पर मिला था. हमें हराने के लिए सब कुछ किया गया, लेकिन सम्राट चौधरी के पास जनादेश नहीं है. मनोज झा ने कहा कि अखबार उठाकर देख लीजिए, चार नंबर, पांच नंबर पेज से हर प्रखंड, हर जिले से खबर मिलेगी जो खौफ पैदा करती है. क्योंकि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है. 

यह भी पढ़ें- राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर तारिक अनवर का बड़ा बयान, बोले- 'ऐसा लगता है कि…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Jun 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Manoj Jha BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
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