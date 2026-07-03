लो स्कोरिंग थ्रिलर, MI ने डिफेंड किए 132 रन, अंतिम गेंद पर मिली जीत; RCB का प्लेयर बना 'हीरो'

'तबाही' का दूसरा नाम टी20 क्रिकेट है, जहां चौके-छक्कों कि बारिश होना आम बात है. मगर इसी फॉर्मेट में अगर एक-एक रन के लिए जद्दोजहद देखने को मिले, तो यह फैंस के लिए बेहद दुर्लभ दृश्य होगा. यूएसए में खेली जा रही मेजर लीग क्रिकेट (MLC 2026) में ऐसा हुआ है, जहां MI की टीम ने 132 रन डिफेंड कर लिए और सिएटल ओरकास पर 5 रनों से रोमानचक जीत दर्ज की.

दरअसल MLC में खेल रही MI न्यूयॉर्क, मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी की ही टीम है. टूर्नामेंट के 17वें मैच में MI न्यूयॉर्क की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 132 रन बनाए थे. न्यूयॉर्क की टीम के लिए क्विंटन डिकॉक ने 61 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. इसके जवाब में सिएटल ओरकास 20 ओवरों में 127 रन ही बना सकी.

आखिरी गेंद तक चली लड़ाई

133 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई सिएटल ओरकास की टीम बुरे हाल में थी और 17 ओवरों में केवल 90 रन बना पाई थी. अंतिम 3 ओवर में उसे 43 रन बनाने थे, लेकिन हाथ में सिर्फ 4 विकेट बचे थे. अगले 2 ओवरों में 29 रन आए, लेकिन इस दौरान ओरकास की टीम ने 2 विकेट भी खोए.

आखिरी 6 गेंद में उसे 14 रन बनाने थे और MI ने स्कोर को डिफेंड करने की जिम्मेदारी कीरोन पोलार्ड को दी. पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने छक्का लगा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट हो गए. ओरकास का सिर्फ एक विकेट बचा था और आलम यह था कि आखिरी गेंद पर उसे 7 रन बनाने थे. पोलार्ड ने सिर्फ एक रन दिया और अपनी टीम को 5 रनों से रोमांचक जीत दिलाई.

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RCB के प्लेयर ने मचाया गदर

MI न्यूयॉर्क की जीत में रोमारियो शेफर्ड का बहुत यहां योगदान रहा, जो IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए खेलते हैं. बल्लेबाजी में शेफर्ड केवल एक रन बना सके, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में 4 ओवरों में सिर्फ 16 रन देकर तीन विकेट चटकाए. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला.

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