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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsICAI CA Foundation Result 2026: सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स

ICAI CA Foundation Result 2026: सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स

ICAI ने CA Foundation May 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 03 Jul 2026 02:44 PM (IST)
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इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA Foundation May 2026 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

इस बार CA Foundation परीक्षा 14, 16, 18 और 20 मई 2026 को आयोजित की गई थी. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी. दोनों जानकारी दर्ज करने के बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है.

इन छात्रों ने किया टॉप

रिजल्ट के साथ ICAI ने देशभर के टॉपर्स की सूची भी जारी की है. इस बार नासिक की साक्षी जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है. वहीं चंद्रपुर के अयान अब्बास अजानी दूसरे स्थान पर रहे, जबकि पुणे की राधा उन्मेष मुलाय ने AIR 3 प्राप्त की है.

CA Foundation May 2026 टॉपर्स

  • AIR 1: साक्षी जैन (नासिक)
  • AIR 2: अयान अब्बास अजानी (चंद्रपुर)
  • AIR 3: राधा उन्मेष मुलाय (पुणे)

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

CA Foundation परीक्षा पास करने के लिए केवल कुल अंक अच्छे होना ही काफी नहीं है. ICAI ने इसके लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं. उम्मीदवार को हर विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे. इसके साथ ही सभी पेपर मिलाकर कुल 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करना भी जरूरी है. यदि इनमें से कोई एक शर्त पूरी नहीं होती है, तो उम्मीदवार परीक्षा में सफल नहीं माना जाएगा.

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स्कोरकार्ड में क्या-क्या?

ऑनलाइन जारी किए गए स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और पास या फेल का स्टेटस दर्ज होगा. इसलिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें.

ऐसे करें रिजल्ट चेक

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Education Results ICAI CA Foundation Result 2026
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