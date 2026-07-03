हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलWater Park Safety Tips: वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट

Water Park Safety Tips: वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट

Safe Swimming Tips: वॉटरपार्क और स्विमिंग पूल लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं. बच्चे हों या बड़े, हर कोई पानी में मस्ती करना चाहता है. लेकिन कई बार थोड़ी-सी लापरवाही भारी पड़ सकती है

Written By : सोनम |  Updated at : 03 Jul 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

Things To Know Before Visiting A Water Park: गर्मियों में वॉटरपार्क और स्विमिंग पूल लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं. बच्चे हों या बड़े, हर कोई पानी में मस्ती करना चाहता है. लेकिन कई बार थोड़ी-सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, हाल ही में सोशल मीडिया पर इसको लेकर कुछ वीडियो वायरल हुए, जिनमें एक बच्चे को डाइव लगाने के कारण गंभीर चोट लग जाती है, जबकि दूसरे वीडियो में कम गहराई वाले स्विमिंग पूल में सिर के बल कूदने से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप भी वॉटरपार्क जा रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पानी में उतरने से पहले सुरक्षा नियमों का पालन कितना जरूरी है. 

वॉटरपार्क जाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आप वॉटरपार्क जा रहे हैं तो सबसे पहले वहां के नियमों को ध्यान से पढ़ें. हर स्लाइड और पूल के लिए अलग-अलग निर्देश दिए जाते हैं. कहीं सिर्फ पैरों के बल उतरने की अनुमति होती है तो कहीं ऊंचाई, उम्र और वजन की भी सीमा तय होती है. इन नियमों को नजरअंदाज करना गंभीर हादसे का कारण बन सकता है. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay chawariya 😄 (@the_tonk_squad)

पानी की गहराई जरूर नापें

स्विमिंग पूल में डाइव लगाने से पहले हमेशा पानी की गहराई जरूर जांच लें. उथले पानी में सिर के बल छलांग लगाना बेहद खतरनाक हो सकता है. इससे सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग सकती है. अगर गहराई की जानकारी नहीं है तो सीधे कूदने के बजाय धीरे-धीरे पानी में उतरना ज्यादा सुरक्षित होता है. 

इसे भी पढ़ें- Male Fertility: सिर्फ सिगरेट या तंबाकू नहीं, इन वजहों से भी जीरो हो जाता है स्पर्म काउंट; नहीं बन पाएंगे पापा

बच्चों का कैसे रखें ध्यान?

अगर बच्चों के साथ वॉटरपार्क जा रहे हैं तो उनकी निगरानी में बिल्कुल भी लापरवाही न करें. बच्चे अच्छे तैराक हों, तब भी उन्हें अकेला न छोड़ें. वेव पूल में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लहरों के बीच किसी बच्चे या कमजोर तैराक को पहचानना मुश्किल हो सकता है. छोटे बच्चों के लिए लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करना बेहतर विकल्प है. 

इन चीजों का भी ध्यान देना जरूरी

पानी की साफ-सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी है. भूलकर भी स्विमिंग पूल का पानी न पिएं. अगर किसी व्यक्ति को दस्त या कोई इंफेक्शन बीमारी है तो उसे पूल में नहीं उतरना चाहिए. पानी में जाने से पहले और बाहर निकलने के बाद नहाना भी अच्छी आदत मानी जाती है, क्योंकि इससे बैक्टीरिया फैलने का खतरा कम होता है. वॉटरपार्क में दौड़ने से भी बचें, गीली फर्श पर फिसलने का खतरा हमेशा बना रहता है. किसी भी तरह का स्टंट करने, दूसरों की नकल में ऊंची डाइव लगाने या सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करने से बचें.

इसे भी पढ़ें- Birth Rate Decline: टूट गया 50 साल का रिकॉर्ड! जन्म लेने वाले बच्चों से ज्यादा हो रही मौतें, आंकड़े हैरान करने वाले

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Swimming Pool Safety Swimming Pool Diving Safety
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Water Park Safety Tips: वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट
वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट
लाइफस्टाइल
IRCTC Thailand Tour Package: मसाज का सपना होगा पूरा! IRCTC रेलवे के दाम में करा रहा थाईलैंड की सैर, रहना-खाना भी फ्री
मसाज का सपना होगा पूरा! IRCTC रेलवे के दाम में करा रहा थाईलैंड की सैर, रहना-खाना भी फ्री
लाइफस्टाइल
Aaj Ka Panchang 3 July 2026: आज कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी पर पंचक और भद्रा, देखें शुभ मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग
आज कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी पर पंचक और भद्रा, देखें शुभ मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग
लाइफस्टाइल
Dhirendra Krishna Shastri Birthday 2026: 4 जुलाई को मनाएंगे 30वां जन्मदिन, जानें क्या होने वाला है खास
Dhirendra Krishna Shastri Birthday 2026: 4 जुलाई को मनाएंगे 30वां जन्मदिन, जानें क्या होने वाला है खास
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया के 'खूनी दिमाग' का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BAT- BMS Chinese App: ई रिक्शा रोकने वाले चाइनीज ऐप BAT-BMS का खतरनाक खेल क्या, सरकार ने दो हटाए, हरकत पर कितनी सजा?
ई रिक्शा रोकने वाले चाइनीज ऐप BAT-BMS का खतरनाक खेल क्या, सरकार ने दो हटाए, हरकत पर कितनी सजा?
बिहार
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
न्यूज़
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
स्पोर्ट्स
IND vs ENG: कैमरा देखते ही शर्मा गए वैभव सूर्यवंशी, मैनचेस्टर पहुंचते ही मासूम अंदाज ने जीता दिल
IND vs ENG: कैमरा देखते ही शर्मा गए वैभव सूर्यवंशी, मैनचेस्टर पहुंचते ही मासूम अंदाज ने जीता दिल
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
बिजनेस
Explained: UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- '2-3 महीने सब्र करें'?
UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- 2-3 महीने सब्र करो
ट्रैवल
IRCTC Thailand Tour Package: मसाज का सपना होगा पूरा! IRCTC रेलवे के दाम में करा रहा थाईलैंड की सैर, रहना-खाना भी फ्री
मसाज का सपना होगा पूरा! IRCTC रेलवे के दाम में करा रहा थाईलैंड की सैर, रहना-खाना भी फ्री
एग्रीकल्चर
कैसे बनता है किसानों का आयुष्मान कार्ड, किन-किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?
कैसे बनता है किसानों का आयुष्मान कार्ड, किन-किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?
ABP NEWS
Viral Video: धर्मपुरी महाराज की परिक्रमा का वीडियो हुआ वायरल
Viral Video: धर्मपुरी महाराज की परिक्रमा का वीडियो हुआ वायरल
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
Embed widget