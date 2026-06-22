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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी के घर पहुंचे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, परिवार से कहा- 'पहले आपको…'

भरत तिवारी के घर पहुंचे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, परिवार से कहा- 'पहले आपको…'

Khesari Lal Yadav News: भरत तिवारी के गांव (बिलौटी) जैसे ही खेसारी लाल यादव पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ लग गई. खेसारी ने भरत तिवारी की मां से मिलकर हालचाल जाना.

Written By : विशाल कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 22 Jun 2026 02:33 PM (IST)
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भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) केस ने सबको हैरान कर दिया है. विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है सत्ता पक्ष के कुछ नेता भी इस एनकाउंटर पर नाराजगी जता चुके हैं. अब इस मामले में फिल्मी सितारों की एंट्री होने लगी है. सोमवार (22 जून, 2026) को भोजपुरी के हिट मशीन कहे जाने वाले सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की.

भरत तिवारी के गांव (बिलौटी) जैसे ही खेसारी लाल यादव पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ लग गई. खेसारी ने भरत तिवारी की मां से मिलकर हालचाल जाना. घटना के बारे में समझा. स्थानीय पत्रकारों को उन्होंने बयान भी दिया. साथ ही परिवार से वादा किया कि वो उनके साथ हैं. न्याय के लिए आवाज उठाने को तैयार हैं.

खेसारी लाल यादव ने परिवार और वहां मौजूद लोगों से कहा, "पहले आपको आंदोलन करना पड़ेगा… मैं आपके साथ हूं. ये कर सकता हूं. यहां थाना नहीं सुन रहा है… कम से कम वहां बड़े लोग सुनेंगे न…"

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान, 'बिहार सरकार...'

परिवार को खेसारी ने दिया सुझाव

खेसारी लाल यादव ने परिवार को सुझाव दिया कि जो व्यक्ति पढ़ा-लिखा है, जो कानून का जानकार है उसकी मदद लें. आंदोलन, अनशन, सबके बारे में वो आपको बताएगा. क्योंकि यहां (जिल में, गांव में…) के आंदोलन से आपको कुछ नहीं होगा. गांव का आंदोलन है और शहर ले जाना है तो पहले आप लड़िए… पहले खुद से लड़ना होता है. आप लोग लड़ रहे हैं तो लोग भी आ रहे हैं… लड़ने से इंसान कुछ भी कर सकता है.

बता दें कि बीते रविवार (21 जून, 2026) को बीजेपी एमएलसी पवन सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस घटना पर दुख जताया था. उन्होंने भी कहा है कि वे भी शीघ्र परिवार से मिलेंगे.

यह भी पढ़ें- लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड

Published at : 22 Jun 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
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